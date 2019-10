La cantante Natalie Imbruglia ha avuto il primo figlio a 44 anni, tramite fecondazione in vitro.

Unimamme, oggi vi parliamo di una mamma che ha realizzato il suo grande desiderio di maternità.

Una nota cantante ha partorito

Stiamo parlando della cantante Natalie Imbruglia che, sul suo account Instagram, ha dato il lieto annuncio.

Ecco cosa ha scritto: “Benvenuto al mondo Max Valentine Imbruglia. Il mio cuore sta scoppiando”.

Insieme al messaggio c’è l’immagine della manina di un bimbo che impugna il pollice della mamma.

Non si tratta di un avvenimento accaduto come un fulmine a ciel sereno per i fan.

Nel luglio scorso Natalie Imbruglia, l’interprete di Torn, aveva postato un selfie in cui annunciava la gravidanza in concomitanza con una nuova, allettante, proposta di lavoro, ovvero la firma il contratto per un nuovo album.

La cantante stessa, single da alcuni anni, ha rivelato che il figlio è arrivato “grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma”.

Lei ha 44 anni e il desiderio di maternità era molto forte.

Precedentemente è stata sposata con Silverchair, Daniel Johns, da cui ha divorziato nel 2008. Nei primi anni Duemila è stata legata all’attore di Friends David Schwimmer, mentre successivamente ha avuto una storia col fotografo Matt Field.

Alla cantante sono arrivati migliaia di auguri e congratulazioni da parte dei fan, ma anche da amici e colleghi come la cantante Sophie Ellis Bextor che ha scritto: “Sìì! Ciao Max! Benvenuto davvero. Sono così felice che tu sia qui sano e salvo. Congratulazioni, mamma!“.

L’attrice australiana Pia Miranda ha scritto: “Congratulazioni! Che ragazzo fortunato ad averti come mamma. Invio tanto amore a entrambi”.

Unimamme, anche voi vi unirete agli auguri a questa neo mamma?