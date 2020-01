Domenica 5 gennaio una neonata è stata abbandonata a Perugia, ora si trova in una comunità per minori.

Domenica 5 gennaio una neonata di soli 4 mesi è stata abbandonata dalla sua mamma presso una comunità per minori. La donna sarebbe arrivata in taxi e avrebbe lasciato la piccola tra le braccia di un operatore per poi ripartire subito.

Bambina lasciata in una comunità dalla mamma

La struttura ha avvertito subito i carabinieri che sono sopraggiunti insieme agli operatori del 118. La piccola è stata trasportata in ospedale nel reparto di Pediatria per accertarsi delle sue condizioni di salute ed è stata subito dimessa. Ad accompagnarla, naturalmente, c’erano gli assistenti sociali. La bambina è in buone condizioni di salute. La mamma della bimba è già stata rintracciata dalle forze dell’ordine e ora la sua posizione è al vaglio delle autorità. Pare che dietro il suo gesto possa esserci una situazione di forte disagio economico.

La bimba è stata affidata ai servizi sociali, mentre l’Ospedale Santa Maria della Misericordia presenterà una relazione sulle condizioni della piccola. Bisogna tenere in considerazione che questa mamma non ha abbandonato sua figlia per strada, come accaduto in altri casi, con tragici esiti, ma ha deciso di farlo in una struttura adeguata, affidando la figlia a persone sicure. Non tutti forse sanno che esistono delle alternative, per esempio si può partorire in ospedale restando nell’anonimato, inoltre in alcune regioni ci sono delle culle salvavita, come quella che si trova a Firenze. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda raccontata da Il Corriere dell’Umbria? Questa mamma sicuramente non è da condannare se si trovava in difficoltà.

