Una neonata indiana è stata violentata da un parente. durante un ricevimento di matrimonio. La piccina è morta e il presunto aggressore arrestato.

Bimba indiana vittima di stupro: tutta la storia

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia che mette i brividi, ma dobbiamo farlo per rendere giustizia alla piccolissima vittima e ricordare che, purtroppo, la pedofilia, continua a essere presente nel mondo e noi dobbiamo vigilare.

Domenica 16 febbraio, una famiglia originaria di Hardoi, nella regione indiana dell’Uttear Padesh, ha partecipato a con una bimba di 4 mesi a un matrimonio di parenti a Daudnager, a 70 km. dalla capitale Lucknow. Ad un certo punto un nipote trentenne del padre della piccola ha chiesto ai genitori della bimba di poterla portare a fare un giro e occuparsi di lei per farla giocare. I genitori, ignari delle sue intenzioni, si sono fidati. La neonata è stata prelevata alle 7 di sera e 2 ore dopo non c’era ancora traccia di lei. I genitori e i parenti si sono allarmati e hanno iniziato a cercarla. La neonata è stata ritrovata incosciente sul prato del luogo dove si stava tenendo il ricevimento. Accanto a lei c’era l’uomo identificato come Pappu.

I genitori hanno portato subito in ospedale la figlia, mentre il sospettato è fuggito. La polizia però è riuscita a rintracciarlo in fretta. La piccina era ferita gravemente e purtroppo è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. L’autopsia ha confermato che la bimba era stata stuprata. Il padre della piccola ha accusato il nipote di averla rapita e poi stuprata e uccisa. L’India ha i casi più numerosi di violenza sessuale versi i bambini in tutto il mondo. Le stime parlano di 1 stupro ogni 13,5 minuti. Nel 2018 sotto il Protection of Children from Sexual Offence Act sono stati denunciati 39 827 casi. Ora il 30enne è stato arrestato. Unimamme, la pedofilia è un problema globale, rimaniamo allerta! Cosa ne pensate di quanto riportato su Times of India?

