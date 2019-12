Agente salva una neonata che era in carcere con la mamma.

Un agente del penitenziario dell’Icam ha salvato una neonata che rischiava di soffocare.

Agente del penitenziario agisce con prontezza e salva una vita

Un assistente capo della polizia penitenziaria, Rinaldo Rugiano, si è comportato da vero eroe. Si tratta di un 46enne di Sant’Agata Dei Goti, in provincia di Benevento. L’uomo ricorda così la vicenda:

“Ero in turno 17-23 e verso le 21 una delle detenute ci ha segnalato che la figlia, di poche settimane, aveva sempre più febbre”. Rugiano aveva iniziato a telefonare per chiedere assistenza, perché nella struttura non c’era un presidio medico. Stiamo parlando dell’Icam, istituto a custodia attenuata per le detenute madri.

Mentre Rugiano era al telefono ha sentito la mamma urlare che la figlia stava male, aveva smesso di respirare. La piccina era già diventata cianotica. L’uomo è riuscito a mantenere il sangue freddo intuendo che “l’unica cosa da fare era salvare la bambina e non c’era alternativa”. Così ha preso la bimba e correndo, si è diretto all’ospedale più vicino, il Macedonio Melloni dove i medici hanno subito prestato le cure necessarie alla piccina, somministrandole l’iperventilazione, salvandole la vita. La guardia, per il suo gesto, ha ricevuto una telefonata dal Ministro Alfonso Bonafede. “Sono molto onorato di aver ricevuto la chiamata da ministro, non me lo aspettavo“. Dopo che la vicenda è venuta alla luce Rugiano ha aggiunto: “sotto le nostre divise, c’è sempre il cuore di un essere umano. Prima di essere agenti di polizia penitenziaria siamo uomini“. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Milano Today? Ne avevate già sentito parlare? Proporreste un encomio per questa guardia?

