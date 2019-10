Una bimba di 5 mesi di origini marocchine è morta incastrata tra i mobili della cameretta.

Una bimba di 5 mesi di origini marocchine è morta perché rimasta incastrata con la testa tra il mobile e il materasso. La tragedia è avvenuta ieri sera, mercoledì 23 ottobre, intorno alle 20 nel quartiere Barriera di Milano a Torino, in via Pacini 1.

Neonata muore mentre era affidata alla nonna

La piccina, in quel momento, era affidata alla nonna che si era allontanata per pochi istanti per andare al bagno. Quando è tornata ha trovato la nipotina in una posizione innaturale e priva di sensi. La piccina era prona sul materasso. La nonna ha lanciato subito l’allarme, chiamando il pronto soccorso: “venite fate presto. Fate presto, mia nipote non respira più”. Purtroppo la piccina era già agonizzante ed è stata trasportata presso l’ospedale Regina Margherita, ma è deceduta durante il trasporto in ambulanza.

Come accennavamo la neonata era con la nonna 56enne, perché la mamma aveva dovuto recarsi all’estero. Questo era già accaduto altre volte in passato. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Oltre Dora, coadiuvati dal Nucleo rilievi scientifici del comando provinciale dell’Arma, insieme hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della donna. La nonna era devastata: “sono disperata, l’ho lasciata solo pochi istanti”. Nei confronti dell’anziana, per ora non è stato preso alcun provvedimento, ma potrebbe rischiare una denuncia per omessa custodia di minore.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto avvenuto a Torino e raccontato su Il Fatto Quotidiano? Purtroppo anche il luogo che riteniamo in assoluto più sicuro per i bambini, la casa, può non rivelarsi tale a causa degli incidenti domestici. Noi vi lasciamo con 30 consigli per salvare e proteggere i più piccoli.