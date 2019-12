I neonati di un ospedale sono stati vestiti come Baby Yoda.

Unimamme, il Natale è sempre più vicino e con esso le varie manifestazioni relative. Il Magee Womens Hospital di Pittsburgh ha avuto una bellissima idea, quella di vestire i neonati come baby Yoda, il personaggio della serie tv Disney Mandalorian.

Amy Charley, manager senior per le pubbliche relazioni dell’ospedale ha spiegato che il personale è orgoglioso del modo in cui hanno deciso di celebrare i neonati. “Noi festeggiamo i neonati ogni giorno all’ UPMC Magee-Womens Hospital, ma vedere neo genitori osservare i loro piccoli bozzoli di gioia vestiti per Natale è semplicemente senza prezzo. Abbiamo vestito bambini per anni, ci piace la tradizione di trovare idee nuove e rendere le vacanze ancora più speciali per i nostri pazienti e lo staff”. La responsabile ha aggiunto: “tutto è cominciato metendo i piccoli dentro le calze, la tradizione è cresciuta. I bambini dell’ospedale sono stati renne, omini di marzapane, l’anno scorso abbiamo fatto una adorabile festa con i maglioni brutti nel reparto di maternità”.

L’infermiera Caitlin Pechin ha confezionato tutti i vestiti, impiegando 90 minuti per ciascuno. Questa infermiera ha dichiarato: ” a tutti piace il tema di quest’anno, è solo un po’ diverso e questo è carino.” I genitori dei piccoli sono molto eccitati per l’iniziativa. Il figlio di Briana McGowan, Jackson, è uno dei primi piccoli a partecipare. “Siamo molto eccitati” ha detto la madre “questo è molto tenero”. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina Facebook dell’ospedale. “Accogliere un bambino in una famiglia è un momento importante, noi siamo fortunati a poter festeggiare con le nostre famiglie e diffondere positività e divertimento durante le vacanze”. Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa di cui si parla su The Stir?

