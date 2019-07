Un neonato di 3 mesi è ricoverato al Gaslini di Genova per meningite.

Martedì 9 luglio un bambino di soli 3 mesi è stato ricoverato al Gaslini di Genova per un sospetto caso di meningite batterica.

Caso di meningite: colpito un neonato che ora è sottoposto a trattamento

Il neonato è arrivato in ospedale accompagnato dai genitori con febbre molto alta e sintomi gravi.

I medici hanno pensato subito che potesse trattarsi di meningite e così è stato avviato il protocollo sanitario previsto per questi casi. Il piccino è stato trasferito dal reparto di Soccorso pediatrico a quello di Rianimazione del San Paolo di Savona.

Nel frattempo i medici, viste le condizioni instabili del piccolo hanno deciso di trasferirlo presso l’istituto Gaslini di Genova.

Il bebè è rimasto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Savona finché non è arrivato il team di Rianimazione pediatrica del Gaslini. Il bimbo è stato emodinamicamente stabilizzato e intubato per il trasporto.

Per i parenti più stretti, che sono stati a contatto con il piccolo, è scattata subito la profilassi.

“Il caso è stato segnalato all’Ufficio di Igiene di ASL 2 per l’avvio della chemioprofilassi ai contatti più stretti già in buona parte effettuata” ha dichiarato, in una nota, la Asl savonese.

Successivamente è stato confermato che il piccino aveva contratto una sepsi meningococcica da meningococco di tipo B.

Attualmente le sue condizioni sono stabili.

Unimamme, cosa ne pensate di questo caso di cui si parla su Il Messaggero?

Noi vi lasciamo con il recente caso di meningite che ha colpito una bambina tedesca che era in vacanza in Italia.

La piccola era in campeggio con i genitori quando ha contratto i primi sintomi. La mamma, preoccupata, l’aveva portata subito al pronto soccorso, ma purtroppo la picicna è morta il giorno dopo.