Un neonato non vaccinato per la pertosse è stato ricoverato presso l’ospedale di Rimini, ha rischiato di morire.

Unimamme, oggi vi parliamo del caso di un bambino che ha rischiato la vita a causa dei propri genitori o di altri mamme e papà che non hanno vaccinato i loro figli.

neonato con pertosse: la scoperta in ospedale

Un neonato di 2 mesi è stato ricoverato d’urgenza, in ospedale, a Rimini, perché ammalatosi di pertosse.

Il piccolo aveva iniziato ad accusare i primi sintomi settimana scorsa, ma i genitori li avevano scambiati per quelli di un banale raffreddore. La situazione però è peggiorata finché il neonato non ha iniziato a presentare difficoltà respiratorie.

Il suo pediatra è stato il primo a sospettare che si trattasse di pertosse e ha indirizzato la famiglia in ospedale dove i medici hanno dovuto combattere una situazione già critica.

Quando il bimbo è stato fuori pericolo i medici hanno chiesto ai genitori quali vaccinazioni avesse affrontato il piccino e loro gli hanno risposto che non ne aveva fatta nessuna. Bisogna sottolineare però che non avrebbe potuto essere vaccinato per la pertosse, perché ancora troppo piccolo.

L’esavalente infatti si somministra a tre mesi di età. Inoltre è emerso che nessuno dei suoi tre fratelli di cui il maggiore ha 15 anni, tutti in età scolare, era stato vaccinato.

Il bimbo è stato dimesso ieri, mentre la Asl ha offerto alla famiglia le vaccinazioni previste dal decreto Lorenzin. Ora i genitori hanno 90 giorni di tempo per far vaccinare i loro figli. Se oltrepasseranno questo limite scatteranno le sanzioni.

Come saprete, di recente, il sindaco di Rimini ha inasprito le pene contro i no vax commissionando 50 Euro per ogni giorno di scuola dei bambini non in regola.

Unimamme, cosa ne pensate di questo caso di cui si parla su Repubblica?

Com’è possibile che anche gli altri figli non fossero vaccinati e che non si fosse accorto nessuno?