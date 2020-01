Un neonato è morto dopo 2 giorni dalla nascita in un ospedale siciliano in circostanze poco chiare. Ora è stata aperta un’indagine.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di una famiglia che sta vivendo un dolore immenso, quello per la perdita del figlio, un neonato.

Neonato morto due giorno dopo la nascita: “una gamba sembrava tumefatta”

Una famiglia siciliana sta vivendo un incubo, quello della morte del figlio secondogenito: Francesco, presso l’ospedale di Agrigento, in circostanze poco chiare. Il 6 dicembre scorso la mamma di Francesco, una donna di 33 anni, si è recata presso l’ospedale di Sciacca, il Giovanni Paolo II per partorire. La gravidanza non le aveva dato particolari problemi, ma vista la posizione podalica del piccolo si è deciso per un parto cesareo. Francesco è venuto alla luce nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale. Il piccino però non è stato mai mostrato ai genitori nonostante questi continuassero a chiedere di lui.

L’’avvocato della famiglia di Montevago, Gaetano La Venuta, ha commentato: “dopo la nascita sono cominciate le sofferenze respiratorie, ma sulla cartella clinica queste sono state trascritte solo dopo 6 ore la nascita“. I medici hanno confermato che il bambino aveva cominciato a respirare. Ciò nonostante i genitori non hanno mai potuto vedere il bambino. In seguito i medici si sono accorti che il piccino aveva un problema a una gamba, che sembrava tumefatta. Quindi è stato chiesto il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Qui neonato è stato ricoverato all’Utin, la terapia intensiva neonatale, e qui è morto.

I genitori hanno quindi deciso di denunciare i medici. L’avvocato della famiglia accusa: “dalla nascita al trasferimento è passato un giorno e mezzo. Prima si è optato per il viaggio in ambulanza, poi si è scelto l’elicottero, mentre le ore trascorrevano”. L’aereo per il trasferimento del piccolo è giunto solo in nottata.

Ora su questo caso è stata aperta un’inchiesta, sulla vicenda è stata disposta anche un’ispezione dell’assessorato regionale della Salute che ha voluto indagini interne sulle strutture coinvolte. Dopo i risultati dell’autopsia su Francesco ora questi genitori attendono quelli dell’esame istologico.

Unimamme, cosa ne pensate di questa drammatica vicenda di cui si parla su Repubblica? Noi speriamo che venga fatta chiarezza.

