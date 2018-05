Nomi bambino 2018: i nomi più popolari divisi per Regione.

Quando si aspetta un maschio scatta il toto nomi: come si fa a scegliere il nome di un bambino visto che se lo porterà per tutta la vita? A volte si sceglie la tradizione, altre volte si mette il nome di un parente particolarmente amato, altre volte ancora si sceglie il nome del proprio cantante o attore preferito.

Ma quali sono i nomi bambino del 2018 più diffusi? Se per i nomi femminili non ci sono molti dubbi, quale sarà la classifica per i maschietti?

Nomi bambino 2018: quelli più diffusi

Secondo l’Istat anche per quanto riguarda il nome maschile più comune non ci sono poi molti dubbi: è Francesco che continua a mantenere il primo posto, conquistando tutta la Penisola, dal Nord al Sud.

Al secondo posto si piazza Alessandro, scelto soprattutto in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia, mentre al terzo c’è Leonardo, molto richiesto in Liguria e Trentino. La Toscana è invece la “capitale” di Lorenzo, mentre in Sicilia e in Campania si predilige il più tradizionale Antonio.

Molto comuni anche Andrea, Gabriele, Matteo e due nuovi nomi: Tommaso ed Edoardo. Anche i genitori italiani non disdegnano comunque appellativi diversi e più esotici come Thomas – con più di mille bambini ogni anno – Gabriel, Samuel, Daniel e Kevin.

Discorso a parte per i genitori stranieri, che – a differenza di quanto capita alle bambine – preferiscono per i maschi mantenere un rapporto con il loro Paese d’origine. I nomi più diffusi sono pertanto Adam, Rayan, Youssef.

E voi unimamme cosa ne pensate?