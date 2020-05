Nomi, significati e onomastici: oggi festeggiamo Isidoro

Il 15 maggio si festeggia Sant’Isidoro.

Il nome Isidoro deriva dal greco “Isidoros“, che significa “dono di Iside“. Iside, simbolo della grande civiltà egiziana e moglie di Osiride, è protettrice della maternità e della fertilità. Chi si chiama Isidoro ha un carattere taciturno e solitario. Inoltre è tendenzialmente molto legato alla famiglia e ai figli.

Varianti del nome:

Isadoro

Isidro

Sidoro

Simboli associati al nome

numero fortunato: 5

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: argento

Santo del giorno: Sant’Isidoro l’agricoltore

Sant’Isidro (Isidoro) l’agricoltore, patrono di Madrid, viene ricordato il 15 maggio ed è considerato il protettore dei contadini, dei campi e dei raccolti.

Sant’Isidoro è vissuto nel XI secolo: nasce intorno al 1070 e muore il 15 maggio del 1130. Lascia presto la famiglia per diventare contadino alle dipendenze di un possidente di Madrid. Molto religioso, prima di andare nei campi a lavorare andava a messa e nei giorni di festa si dedicava agli altri. Era infatti generoso sia con gli uomini sia con gli animali . Per questa sua dedizione alla preghiera e agli altri, alcune persone invidiose iniziarono ad accusarlo di non lavorare, mettendolo in cattiva luce agli occhi del padrone. Per questo motivo Isidoro si impegnò dicendo che se la raccolta fosse stata inferiore a quella degli altri contadini lui avrebbe rinunciato a parte del suo salario. Ma ciò non avvenne, anzi accadde l’esatto contrario: i frutti dei campi da lui lavorati furono più degli altri. La sua vita è il perfetto simbolo di “lavorare, pregare, donare“. Viene canonizzato nel 1622 da Papa Gregorio XV e le sue spoglie sono conservate nella chiesa di Sant’Andrea a Madrid.

Insomma unimamme, convinte del nome?

