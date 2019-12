Nomi, significati e onomastici: oggi si festeggia Barbara

Il 4 dicembre si ricorda Santa Barbara.

Il nome deriva dal greco βάρβαρος (bàrbaros), che vuol dire “balbuziente”, “che non sa parlare”, riferito ai popoli non greci e, successivamente, assunse il significato di “straniero”, “barbaro”.

Chi si chiama Barbara nasconde un carattere umile ma allo stesso tempo brillante e solidale. Dotata di grande determinazione, riesce ad emergere in tutte le situazioni, rendendola spesso orgogliosa di se stessa.

Le varianti femminili sono:

Barbarella

Barbarina

I simboli associati al nome, invece, sono:

numero fortunato: 7

colore: giallo

pietra: berillo

metallo: rame

Santo del giorno: Santa Barbara

Per quanto riguarda il santo, il 4 dicembre si festeggia Santa Barbara, santa e martire dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa la cui storia si mescola alla leggenda. Barbara nasce nel 273 d.C. in Asia Minore figlia di un uomo ricchissimo, Dioscoro. Barbara diventa la promessa sposa di un uomo potente che, però, non ama. Barbara, così, con molto coraggio, rifiuta di sposarsi e respinge la religione paterna. La madre di Barbara che aveva già abbracciato segretamente la religione cristiana, rivela il suo segreto alla figlia. Questa, dopo aver ascoltato alcune preghiere, percepisce il nome di Gesù nel suo cuore e si converte anche lei alla religione cristiana. Il padre, furioso e umiliato dal gesto della figlia, la fa processare e condannare a morte. E’ il 4 dicembre dell’anno 306.

Secondo la leggenda, Dioscoro, il padre di Barbara, procede all’esecuzione, ma subito dopo viene ucciso da un fulmine, interpretato come punizione divina per il suo gesto. Da allora, Santa Barbara viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco.

Infine, Santa Barbara è la protettrice:

dei Vigili del fuoco

della Marina Militare Italiana

delle Armi di artiglieria

dei geologi

dei montanari

dei lavoratori nelle attività minerarie

degli architetti

dei cannonieri

dei campanari

dei carpentieri

dei minatori

dei metallurgici

Allora unimamme siete convinte a scegliere il nome Barbara per la vostra bambina?