Il 3 febbraio si festeggia San Biagio.

Il nome, diffuso soprattutto in Sicilia, deriva dal nome latino Blasius a suo volta tratto dall’aggettivo blaesus e che significa letteralmente “bleso”, “balbuziente”. Chi porta questo nome è una persona simpatica e socievole e ha facilità a fare nuove amicizie. In amore ha il ruolo da protagonista e tende a proteggere i suoi affetti.

Varianti del nome:

Biaggio

Biagino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 3

colore: giallo

pietra: ambra

metallo: mercurio

Santo del giorno: San Biagio

Per quanto riguarda il santo, il 3 febbraio si festeggia San Biagio, un vescovo cattolico. Biagio vive tra il III e il IV secolo a Sebaste, in Armenia dove svolge la funzione di medico prima di venire nominato vescovo della sua città.

Imprigionato dai Romani, questi gli chiedono di rinnegare la sua fede cristiana, ma non accetta e per punizione viene

dapprima torturato con i pettini di ferro che servivano per cardare la lana

con i pettini di ferro che servivano per cardare la lana e poi condannato al martirio, per decapitazione.

Si racconta che mentre lo accompagnano sul luogo dove lo avrebbero ucciso, lungo la strada lui salva un bimbo che stava soffocando per un osso in gola. Per questo motivo è invocato per guarire da mal di gola e tosse.



Inoltre egli è patrono:

dei suonatori di strumenti a fiato,

dei materassai,

degli agricoltori,

dei cardatori

e dei laringoiatri.

È molto venerato nel Lazio, dove nella sola città di Roma esistono ben 54 edifici, tra oratori e chiese, dedicati al suo nome.

Insomma unimamme, convinte del nome?