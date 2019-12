Il 20 dicembre si festeggia San Domenico.

Di derivazione latina, il nome Domenico significa “consacrato al Signore”. Il nome si diffuse soprattutto in epoca cristiana e successivamente fu usato anche per indicare i bambini nati la domenica.

Chi si chiama Domenico dà molta importanza all’amore, all’amicizia e ai sogni. Inoltre è uno sportivo nato e ama conoscere.

Le varianti maschili sono:

Domenichino

Mimmo

Mingo

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 8

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: mercurio

Santo del giorno: San Domenico di Silos

Per quanto riguarda il santo,ogg si festeggia San Domenico di Silos, abate del monastero di Santo Domingo de Silos. Da ragazzo è un pastore. In seguito entra in una comunità monastica benedettina a San Millán de la Cogolla. Divenuto abate di quella comunità si scontra con il re navarro Garcia III che intende impadronirsi dei beni dell’abbazia. Successivamente si sposta in Castiglia sotto la protezione di Ferdinando I che gli chiede di riportare all’antico splendore il monastero di San Sebastián de Silos del VII secolo, allora in rovina. Il monastero torna a fiorire diventando un centro di cultura, carità e religiosità.

Domenico di Silos muore in questo centro monastico, dove tuttora si trovano le sue spoglie, e che in seguito prese il suo nome.

Poco più di un secolo dopo la madre di Domenico di Guzmán, Giovanna d’Aza, viene a pregare sulla sua tomba per il nascituro. Esaudita decide al figlio il nome del santo in ringraziamento. E’ quindi divenuta tradizione che quando una regina di Spagna aveva una gravidanza, l’abate di Silos le portasse la staffa di San Domenico, che veniva posta accanto al suo letto fino al giorno del parto, per propiziare la nascita. Da allora, San Domenico di Silos viene invocato dalle donne in dolce attesa, durante il travaglio.

Allora, ne sapete abbastanza unimamme per chiamare il vostro cucciolo Domenico?