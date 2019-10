Il 26 ottobre si festeggia Sant’Evaristo.

Il nome Evaristo deriva dal greco “Eyaristos”, che tradotto letteralmente significa molto prestante.

Presente anche nelle varianti:

Varisto

Evarista

Tendenzialmente chi porta questo nome ha un‘acuta intelligenza ed un intuito eccezionale. Proprio per la sua acutezza spesso non viene capito dagli altri,tanto che proprio la paura per la solitudine gli fa rinnegare le sue doti.

I simboli associati al nome sono:

Numero: 8

Colore: Bianco

Pietra: Diamante



Metallo: Oro



Santo del giorno: Sant’Evaristo

L’onomastico viene tradizionalmente festeggiato il 26 ottobre in memoria di Papa Evaristo. Di lui non si hanno molte notizie. Sarebbe nato a Betlemme da una famiglia ebraica, salvo poi convertirsi al cristianesimo a Roma, a capo della diocesi romana al posto di Papa Clemente I, esiliato da Traiano.

In molti si sono chiesti se dunque Evaristo dovesse essere considerato Papa o solo un sostituto di Clemente I. La risposta migliore la da Eusebio di Cesarea: Clemente, dopo nove anni di pontificato “trasmise il sacro ministero a Evaristo“.

Secondo altre scritture Evaristo, insignito del papato, divise Roma in sette diaconiae (gli antenati delle nostre parrocchie), impose che sette diaconi assistettero alle omelie del vescovo, ed iniziò la pratica della benedizione pubblica dopo la celebrazione del matrimonio civile.

Le spoglie di Papa Evaristo sono tumulate presso la Tomba di Pietro; il suo martirio non è storicamente provato.

E a voi unimamme piace questo nome?