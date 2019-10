Oggi 21 ottobre festeggiamo Santa Orsola.

Il nome Orsola deriva dal latino Ursa, orsa, ossia il corrispondente femminile di Orso, e infatti, in traduzione letteraria, significherebbe “piccola orsa”, nell’accezione di combattiva, forte.



Si presenta anche nelle forme variate di

Ursula

Ursola

Attualmente non presenta un corrispettivo maschile.

Tendenzialmente chi si chiama Orsola viene assimilata a una donna forte che dall’orso, appunto, ne eredita la forza, e la prudenza.

Simboli:

Segno corrispondente: Sagittario

Numero fortunato: 7

Colore: Blu

Pietra: Zaffiro

Metallo: Oro



Il Santo del giorno: Sant’Orsola

Per quanto riguarda il Santo, il 21 ottobre si festeggia Sant’Orsola.

Orsola è figlia di un sovrano, segretamente consacrata a Dio. Siamo tra il IV e il V secolo dopo Cristo.

Un giorno un principe pagano, Ereo, la chiede in sposa al padre. Orsola non vuole però sposare l’uomo, ma è consapevole che un rifiuto avrebbe causato una guerra così una notte un angelo, accorso in suo aiuto in sonno, le consiglia di rimandare la decisione di tre anni, nella speranza che Ereo intanto, si converta al cristianesimo.

Tre anni più tardi, ancora suggerita dall’angelo, Orsola parte per mare in pellegrinaggio con undici compagne e, secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo, arrivando fino a Roma.

Qui Orsola e le altre vengono accolte da papa Ciriaco, poi sulla strada del ritorno si fermano a Colonia, dove è in corso una guerra. Qui le compagne di Orsola vengono trucidate dalla furia dei barbari in un solo giorno, mentre Attila, invaghito dalla bellezza di Orsola, la risparmia e le chiede la mano la mano. La donna si rifiuta e il dittatore la fa uccidere a colpi di freccia.

Sant’Orsola è la protettrice di

educatori

università,

matrimoni felici

bambini malati .

Nel 1535 Angela Merici fonda l’ordine delle Orsoline, notoriamente dedito all’istruzione delle bambine.

Alla luce di tutto ciò, cosa ve ne pare unimamme di questo nome per le vostre figlie?