L’8 maggio si festeggia San Vittore.

Il nome deriva dal latino Victor, che significa ‘vincitore’. Chi porta questo nome è estroverso e amante degli sport, soprattutto di squadra. Ottimo amico e alleato.

Varianti del nome:

Vittorio

Victor

Simboli associati al nome:

Numero fortunato: 9

Colore: Rosso

Pietra: Diamante

Metallo: Ferro

Santo del giorno: San Vittore il Moro

Vittore il Moro, detto anche Mauro perché proveniente dall Mauretania”, è stato un soldato romano ai tempi dell’imperatore Massimiamo Erculeo (III secolo). La vita e il martirio sono stati descritti da Sant’Ambrogio.

A Milano Vittore, pur fedele all’imperatore, quando inziarono le persecuzioni non accettò di abiurare la sua fede, così come fecero Nabore e Felice, altri due soldati. Viene quindi arrestato, lasciato senza cibo e acqua per giorno, torturato (gli venne anche versato piombo fuso nelle piaghe). Riesce ad evadere ma viene nuovamente arrestato e poi decapitato a Lodi nel 303. Si racconta che il corpo sia stato lasciato insepolto per una settimana, ritrovato intatto dal Vescovo di Milano viene poi seppellito in una tomba sontuosa.

San Vittore è uno dei santi più amati dai milanesi, diversi infatti monumenti e chiese a lui dedicanti, tra qui anche il Carcere: Vittore è infatti il patrono di prigionieri ed esuli.

Unimamme, che ne pensate di questo nome e della storia del santo ricordato oggi?

