Oggi 20 gennaio si festeggia San Sebastiano.

Il nome di origine greca deriva dal termine sebastos (σεβαστος) che vuol dire “venerabile”, “degno di rispetto”. È un nome molto diffuso soprattutto in Sicilia e in Sardegna.

Chi si chiama Sebastiano è, una persona tenera e sensibile. È intuitivo e curioso. Nei rapporti di coppia è infedele fino a che non trova la sua donna ideale.

Varianti del nome:

Bastiano

Bastianino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 4

colore: blu

pietra: zaffiro

metallo: rame

Santo del giorno: San Sebastiano

Il 20 gennaio si festeggia San Sebastiano, martire, che, secondo quanto narrato, visse sotto l’impero di Diocleziano. Originario di Milano, viene istruito nei principi della fede cristiana. Si reca a Roma diventando alto ufficiale dell’esercito imperiale a difesa dell’Imperatore, e in queste vesti sostiene i cristiani incarcerati, diffonde il cristianesimo nella corte e garantisce una degna sepoltura ai martiri.

Quando Diocleziano, che odiava i cristiani, scopre che Sebastiano è uno di loro lo condanna a morte. Condotto sul colle Palatino, denudato, legato a un palo viene trafitto da centinaia di frecce. I soldati credendolo morto lo lasciano lì come cibo per gli animali, ma quando Santa Irene sale sul colle per recuperare il corpo e dargli degna sepoltura lo trova ancora vivo, lo slega e lo cura con grande dedizione. Sebastiano, miracolosamente guarito, non ascoltando ciò che gli consigliano i suoi amici, si reca da Diocleziano e il suo associato Massimiano rimproverandoli per le persecuzioni contro i cristiani. L’imperatore, sorpreso di rivedere ancora vivo Sebastiano, ordina che venga flagellato a morte. Così avviene: siamo nel 304 nell’ippodromo del colle Palatino. Il corpo viene poi gettato nella Cloaca Maxima (ovvero la più grande delle antiche condotte fognarie). Il corpo viene recuperato e sepolto nelle catacombe che oggi sono conosciute proprio come “Catacombe di San Sebastiano”.

Beh, che dire, unimamme se avete deciso di chiamare vostro figlio con questo nome, egli, da grande, sarà sicuramente orgoglioso di quanto fatto dal martire Sebastiano.