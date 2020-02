Il 17 febbraio si festeggiano 7 santi e fra questi anche un Sant’Alessio.

Il nome Alessio deriva dal greco Alékso che significa ‘colui che protegge‘. Parlando delle caratteristiche il carattere risulta essere vitale, dinamico, di persona intraprendente, ma anche a volte dubbioso e ansioso.

Simboli legati al nome sono:

Numero fortunato: 7

Colore: Giallo

Pietra: Topazio

Metallo: Bronzo

Santo del Giorno: Sant’Alessio dei Falconieri

Parlando del santo di oggi, in realtà il 17 febbraio si festeggiano 7 santi. Questi 7 santi, nel 1233 erano mercanti, patrizi, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, la congregazione cittadina di S.Maria Maggiore. Si racconta che durante la festa dell’Assunta in chiesa entrarono tutti e 7 in estasi ed ebbero una visione: un globo infuocato con 7 raggi penetrò in loro e da qual momento decisero di cambiare vita. Lasciarono infatti tutto ciò che avevano di materiale ai poveri, ritirandosi sul Monte Senario, nei pressi di Firenze. Qui costruirono una dimora e un oratorio dedicato a santa Maria. Molti andavano da loro e ciò fece si che finalmente , tanto che essi decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla Vergine, di cui si dissero Servi – l’Ordine dei Servi di Maria -, adottando la Regola di sant’Agostino.

Nel 1888 Leone XIII, approvando 4 miracoli che si ritenevano ottenuti per la loro collettiva intercessione, iscrisse i sette nell’albo dei Santi:

Bonfiglio dei Monaldi,

Bonagiunta Manetti,

Manetto dell’Antella,

Amideo degli Amidei,

Uguccio degli Uguccioni,

Sostegno dei Sostegni

Alessio dei Falconieri

Vengono commemorati insieme nel giorno in cui si tramanda che Sant’Alessio, il più longevo, sia morto all’età di 110 anni.

Insomma unimamme sicuramente una storia particolare per dei santi, ma comunque affascinante. E del nome, convinte?