Il 24 maggio si festeggia il nome Maria in onore a Santa Maria Ausiliatrice, ossia “Maria Aiuto dei cristiani“.

Il nome Maria, come abbiamo già detto, deriva dall’ebraico antico Maryàm che ha diversi significati:

principessa

signora

goccia del mare

stella del mare.

Tra le varianti troviamo:

Miriam,

Mariam,

Mirella

Mariella,

Mariuccia,

Marietta,

Mariolina.

In merito ai simboli associati invece abbiamo:

Colore: Blu

Pietra: Zaffiro

Metallo: Oro

Numero fortunato: 1

Santo del giorno: Santa Maria Ausiliatrice

La festa di “Maria Aiuto dei cristiani” è stata fissata il 24 maggio in ricordo del rientro di Pio VII dalla prigionia durata 5 anni a Fontainebleau sotto Napoleone, avvenuto il 24 maggio del 1814.

“Auxilium christianorum ora pro nobis” (Maria Ausiliatrice prega per noi) è un’invocazione pubblicata tra le litanie lauretane nel 1576 aggiunta, secondo la tradizione, da San Pio V dopo la vittoria a Lepanto sugli ottomani. Papa Pio V infatti chiese l’aiuto di Maria per i destini della Cristianità minacciati dai turchi. A Lepanto, nel 1571, i Cristiani affrontarono e vinsero per la prima volta la flotta musulmana. I reduci della battaglia passarono a Loreto per ringraziare la Madonna e si deve a questo motivo l’aggiunta dell’invocazione a Maria Aiuto dei Cristiani.

La devozione è stata poi propagata grazie al grande educatore torinese Giovanni Bosco che si rivolgeva sempre a Maria Ausiliatrice e che la scelse come patrona delle diverse congregazioni legate ai Salesiani.

Infine Maria Ausiliatrice è anche patrona di diversi Paesi:

Australia

Cina

Argentina

Polonia.

E voi unimamme conoscevate questa storia?