Il 10 gennaio si festeggia Sant’Aldo.

Di origine germanica, Aldo deriva dalla radice ald che significa, vecchio, saggio, oppure dal verbo alein che vuol dire crescere, essere adulto. Altre fonti invece riconducono Aldo al termine germanico aldio, ovvero semilibero, quindi una posizione sociale, nell’antichità, tra servo e liberto. Solo di recente Aldo è stato riconosciuto come nome proprio, prima invece era un diminutivo di alcuni nomi come Ubaldo, Rinaldo, Teobaldo.

Chi porta questo nome ha un’indole curiosa, molto vivace e portata per il mistero. Piace viaggiare e tendenzialmente è tranquillo è sereno, anche se non con concede la sua fiducia con facilità.

Tra le varianti troviamo:

Alderio

Aldisio

Alduccio

I simboli associati al nome sono:

Numero fortunato: 8

Colore: verde

Pietra: smeraldo

Metallo: ferro

Santo del giorno: Sant’Aldo

Di Sant’Aldo Eremita non si sa molto. Vive durante l’VIII secolo, ma non si conosce la sua data di nascita. La tradizione descrive questo santo come un carbonaio ed un eremita vicino a Pavia, a Carbonaria per la precisione. In seguito monaco a Bobbio, celebre monastero fondato nel 614 da S. Colombano. Qui Sant’Aldo vive seguendo l’esempio degli altri monaci, costruendosi la sua capanna di legno e una cinta entro cui isolarsi per pregare. Attraverso la sua vita di devozione e la carità San Aldo è di esempio anche per i laici.

Il suo luogo di sepoltura è stato dapprima nella Cappella di San Colombano e in seguito nella basilica di S. Michele a Pavia.

Cosa ne pensate unimamme, Aldo è il nome giusto per il vostro cucciolo?