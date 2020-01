Oggi 8 gennaio si festeggia la Beata Alessia Le Clerc.

Alessia è un nome che deriva dal greco Alékso e significa colei che protegge. Chi porta questo nome è una persona dal carattere molto vitale, si distingue per dinamicità e intraprendenza. Talvolta però può risultare ansiosa e dubbiosa.

I simboli associati al nome sono:

numero portafortuna: 7

colore: giallo

pietra: topazio

metallo: bronzo

Santo del giorno: Beata Alessia Le Clerc

La Beata Alessia Le Clerc nasce a Remiremont in Francia il 2 febbraio del 1576. A 20 anni, dopo una profonda crisi spirituale, fa voto di castità. La notte di Natale del 1597 incontra San Pietro Fourier che a quel tempo è ancora parroco. E’ allora che inizia il suo apostolato, ovvero l’insegnamento alle ragazze povere.

La Beata Alessia Le Clerc è insieme a San Pietro Fourier, la fondatrice della Congregazione di Nostra Signora delle Canonichesse Regolari di Sant’Agostino. Dal 1599 quindi Alessia inizia l’opera di assistenza alle fanciulle bisognose.

L’istituzione viene approvata definitivamente nel 1603 dal Cardinale legato di Lorena e successivamente da Papa Paolo V. Il 1617 è un anno molto importante per la Beata Alessia, perché viene eretto il primo monastero ufficiale con clausura e, finalmente, Alessia Le Clerc inizia il noviziato con il nome di Suor Maria Teresa di Gesù. Nell’anno successivo diviene Superiora Generale, carica che tiene fino all’anno prima della morte, avvenuta nel 1922 a Nancy. Nel frattempo la Congregazione si è allargata a più di 20 case in Lorena e in tutta la Francia.

Alessia è beatificata solo 325 anni dopo la morte, precisamente nel 1947 da Papa Pio XII.

Insomma unimamme che ve ne pare? Una bella storia associata a questo dolcissimo nome, non trovate?