Il 5 dicembre si festeggia San Bartolomeo.

Il nome Bartolomeo derivadall’aramaico “Bar Thalmay”, che vuol dire “figlio di Thalmay”. Così si chiamava uno degli apostoli nei vangeli sinottici: Bartholomaios, tradotto in latino come Bartholomaeus. Diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni. In Italia invece si distingue in Sicilia e in Provincia di Venezia.

Tra le sue varianti ci sono:

Bartolo

Bartolino

Bortolomeo

I suoi segni sono:

Numero fortunato: 1

Colore: blu

Pietra: zaffiro

Metallo: rame

Le persone con questo nome sono sempre molto impegnate. Nella vita sociale è molto intransigente, in famiglia però è adorabile.

Il Santo del Giorno: San Bartolomeo Fanti

Il santo ricordato oggi è nato a Mantova nel 1428 ed è diventato presto prete carmelitano nella Congregazione Mantovana. Per 35 lunghi anni Mantova è stata la sua città, dove è stato direttore spirituale e rettore della Confraternita della B.V. Maria. Il suo è stato un periodo piuttosto turbolento all’interno della Cristianità, nel periodo dello Scisma d’Occidente. Per la sua confraternita San Bartolomeo scrisse personalmente anche la Regola e gli Statuti. La Regola è composta da dodici capitoli, molto semplici e concisi.

San Bartolomeo Fanti è stato per tutti un esempio di generosità e umiltà. E’ morto a Mantova il 5 dicembre nel 1495 ed è stato proclamato santo da Papa Pio X nel 1909.

Unimamme, convinte non vi sembra un bellissimo nome per il vostro bambino?