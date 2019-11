Oggi 25 novembre si festeggia Santa Caterina.

Il nome Caterina deriva dal greco kataròs e significa ‘pura‘; è tra gli appellativi più diffusi nel mondo e svariate furono le donne illustri che lo portarono.

Numerose anche le varianti del nome:

Càtera,

Catrina,

Rina,

Catia,

Katia.

Caterina è vitale e piena di brio, con lei non ci si annoia mai; piena di nuove idee creative, a volte ama estraniarsi dalla realtà per rintanarsi nel suo fantasioso mondo di sogni.

Simboli:

Numero fortunato: 2

Colore: Rosso

Pietra: Rubino

Metallo: Mercurio

Il Santo del Giorno: Santa Caterina D’Alessandria

L’onomastico si festeggia il 25 novembre in onore di Santa Caterina D’Alessandria Martire, una diciottenne cristiana di considerevole bellezza, figlia di nobili di Alessandria d’Egitto. Qui nel 305 arriva il governatore Massimino Daia, per il quale si celebrano feste grandiose con sacrifici di animali alle divinità pagane. Tutti i sudditi sono obbligati a partecipare al sacrificio, Caterina però invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come redentore dell’umanità e rifiuta di compiere il rito propiziatorio.

Non riuscendo a convincere la giovane ad adorare gli dèi, Massimino propone a Caterina il matrimonio, Caterina però non accetta. Come reazione al suo rifiuto, il governatore condanna la giovane a una morte orribile: una grande ruota dentata farà strazio del suo corpo. Sarà un miracolo a salvare la ragazza, in seguito decapitata.

Stando alla leggenda, saranno degli angeli a portare miracolosamente il suo corpo da Alessandria fino al Sinai, dove ancora oggi l’altura vicina a Gebel Musa (Montagna di Mosè) ha il nome di Gebel Katherin. Questo sarebbe avvenuto nel novembre 305.

Che dite unimamme, vi piace ancora di più il nome?