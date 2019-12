Il 19 dicembre si festeggia Santa Fausta.

Il nome è fortemente benaugurante. Significa infatti felice, propizio, derivando proprio dal latino faustus che fu anche un cognome romano molto diffuso. Fu ripreso in epoca rinascimentale.

Tra le varianti al femminile abbiamo:

Faustina

Persone tendenzialmente allegre e ottimiste, hanno un’ ottima capacità di reazione ai vari problemi incontrati durante la vita. Amano molto la conoscenza e per questo sono instancabili sia nello studio che nel lavoro, tanto da risultare spesso incontentabili. In amore sono diffidenti e incostanti , diventano un po’ più romantici se vengono assecondati e compresi. Tendono ad avere tanti bambini.

I simboli associati sono:

Numero portafortuna: 1

Colore: bianco

Pietra: cristallo di roccia

Metallo: mercurio

Santo del giorno: Santa Fausta

Oggi si festeggia Santa Fausta, martire a Roma. Le notizie più antiche riguardanti Santa Fausta risalgono al passio di S. Anastasia. Mentre scrive a Crisogono dichiara di essere nata da un pagano e da Fausta, che invece era una donna molto più che la avviò al cristianesimo. In realtà ci sono dubbi circa la veridicità di questa storia. Nessun martiriologio antico e medioevale menziona Fausta come madre di S. Anastasia. Fu il Baronio ad estrarne il nome dal passio e ad inserire Fausta come martire romana di cui l’onomastico ricorre il 19 dicembre. Secondo il Baronio subì il martirio nel IV secolo e i suoi resti, insieme a quelli della figlia Anastasia, sono stati collocati sotto l’altare maggiore di Santa Anastasia al Palatino.

Allora unimamme, vi siete convinte a dare questo dolcissimo e propizio nome alla vostra piccola? Non dubitiamo che le porterà fortuna e tanta tanta felicità.