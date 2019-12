Il 10 dicembre si festeggia la Beata Maria Vergine di Loreto e quindi il nome Loreta.

Il nome riflette il culto della Madonna di Loreto. Loreto è una città italiana, chiamata in latino Lauretana, il cui nome deriva probabilmente da laurus, “alloro”. Loreta, dunque, significa “cinta d’alloro”. Chi porta questo nome è solitamente una persona dolce e molto fortunata.

Le varianti femminili sono:

Laurenza

Laurentina

Lorentina

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 9

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: oro

Santo del giorno: Beata Vergine Maria di Loreto

Per quanto riguarda il Santo, il 10 dicembre si festeggia la Beata Vergine Maria di Loreto. La festa è stata inclusa nel Martirologo Romano nel 1669.

Di seguito la storia della Traslazione delle pareti della casa della Madonna, che secondo la leggenda è stata fatta dagli angeli per ben 5 volte.

Agli inizi di maggio del 1291 Nazareth e tutta la Palestina erano dominati dai Turchi selgiuchidi. Secondo la tradizione, alcuni angeli prelevarono la Santa Casa e la portarono in volo. La prima tappa fu Tersatto, il 10 maggio 1291, nei pressi di Fiume dove fu trovato da un gruppo di boscaioli. Poiché però in quel luogo i pellegrini erano spesso preda di ladri e malfattori la seconda tappa, tre anni e sette mesi dopo, fu Ancona. Dopo 8 mesi la terza tappa, nei pressi di Porto Recanati, in località “Banderuola”. Il luogo, però, era troppo vicino al mare e i pellegrini erano vittime di furti, così 8 mesi dopo la quarta tappa, un terreno di proprietà di due fratelli, Simone e Stefano Antici, che però iniziarono ad approfittarsi dei pellegrini e poi anche a contendersi i guadagni. Gli Angeli, così, sollevarono di nuovo in volo la Santa Casa per la quinta e ultima tappa e la posarono, nella notte fra il 9 e il 10 dicembre del 1294, al centro della strada che da Recanati va al suo porto, e dunque in un luogo pubblico. Il luogo scelto si trovava sulla cima di una collina coperta di lauri. Dal termine latino laurus il luogo si chiamò Lauretum, e quindi “Loreto”.

Loreto è oggi considerata la Lourdes italiana e tanti pellegrinaggi di malati vengono organizzati ogni anno.

Allora unimamme ne sapete abbastanza per chiamare la vostra bambina con il nome della Beata Vergine di Loreto?