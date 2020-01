L’8 gennaio si festeggia San Massimo.

Massimo è un nome molto diffuso in Italia, soprattutto in Toscana e nel Lazio. Deriva dal latino Maximus, superlativo di magnus (grande) che vuol dire, “massimo“, cioè “il più grande di tutti“. Era il supercognomen (cioè un secondo cognome) delle importanti famiglie romane dei Fabi e dei Valeri. Questo nome veniva imposto ai bambini o perché erano i primogeniti o come augurio ad essere i più grandi nell’arco della loro vita.

Chi porta questo nome è una persona concreta, razionale e diretta, destinata ad emergere. In amore può sembrare freddo e distaccato ma è solo apparenza, tende, invece, a proteggere le persone che ama.

Varianti del nome:

Massimiliano

Massimiano

Massimillo

Massimino

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 2

colore: arancio

pietra: topazio

metallo: rame

Il Santo del Giorno: San Massimo Vescovo di Pavia

Per quanto riguarda il santo, l’8 gennaio si festeggia San Massimo Vescovo di Pavia. Per un errore di trascrizione nella lista episcopale dell’antica città di Pavia, risultano esserci due Massimo, ma, in realtà, è uno solo, ricordato, per sbaglio, due volte.

Della sua vita sono giunte scarse notizie. Massimo, Patrono di Valenza, partecipa a diversi concili a Roma tra il V e il VI secolo, muore a Pavia nel 514.

Unimamme, se volete augurare al vostro bimbo di essere il più “GRANDE”, il nome Massimo è quello giusto.