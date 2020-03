Una mamma ha condiviso la storia di suo figlio di 5 anni che ha preso il coronavirus, per mettere in guardia gli altri genitori dalla pericolosità della malattia.

Una mamma inglese, Laureen Fulbrook, il 21 marzo scorso ha scritto il seguente messagggio sul suo account Facebook, un post diventato virale con 22 438 Like e 52 840 condivisioni.

“Il coronavirus non è un gioco, per favore smettetela di nascondere sotto il tappeto e mettere non solo le vostre vite a rischio, ma anche quelle di tutti gli altri, perché volete andare al pub, andare al ristorante o pensate di aver bisogno di 7 pacchi da 24 rotoli di carta da toilette Dio solo sa perché.

Da persona che ha un famigliare positivo al Covid 19 ho visto i suoi effetti. Ho dovuto vedere mio figlio di 5 anni passare dall’avere tutte le energie del mondo a non muoversi, a non mangiare, a far fatica a bere e urinare. La sua temperatura non andava sotto i 40° e al suo picco era a 42,3° cosa che gli ha causato il vomito. L’ho visto avere le allucinazioni e piangere per il mal di testa, mentre veniva trasportato in ospedale da un’ambulanza per essere messo in un bacello in isolamento, fare il tampone e risultare positivo. Era a letto e mi chiedeva se sarebbe morto, come mamma questo mi spezza il cuore.

I suoi livelli di zucchero nel sangue erano solo a 3,7, il suo ritmo respiratorio 18-20, il ritmo del suo cuore 180, sudava enormemente, ma rabbrividiva, ansimava e aveva la fotofobia. Come mamma, l’impossibilità di fare qualcosa per lui è stata la peggior esperienza della mia vita, quindi per favore, state dentro per un po’, se non potete fare le cose che fate quotidianamente, prima attueremo la distanza sociale e prima questo finirà. Non sto postando per avere attenzione, mentre avrei potuto farlo il giorno che si è ammalato, voglio solo che stiate al sicuro. Per favore pensate alla vostra salute e a quella degli altri.

edit: ringrazio tutti per le parole gentili e per gli auguri di pronta guarigione, il travolgente sostegno. Alfiepops sta iniziando lentamente, a stare meglio. Non volevo turbare nessuno con il mio messaggio ma solo far capire quanto sia importante isolarsi in casa dove possibile, seguire le regole di distanziamento sociale se andate fuori, grazie e rimanete al sicuro”. Unimamme, approvate il suo appello?

