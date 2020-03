“Non li merito”: papà di una ragazza in quarantena non rinuncia a mangiare con lei | VIDEO

Una ragazza americana racconta come sta vivendo la quarantena da Coronavirus dopo essere tornata a casa dall’Italia.

Mia Bongardino è una 20enne che, tornata in America dall’Italia, dove stava studiando, a Firenze per la precisione, si è messa in quarantena come raccomandato dalle autorità sanitarie statunitensi, per 14 giorni.

Mia ha condiviso su Twitter un video che raccoglie i momenti vissuti nella quarantena all’ora dei pasti. Così, per 2 settimane, per non farla sentire isolata, lei e suo papà hanno portato avanti questo rito. Il papà di Mia, Steven Bongardino, ha sistemato un tavolo nel corridoio, condividendo il rituale a distanza di sicurezza. “Dal New York Health Department ci hanno detto di stare almeno a 1 metro di distanza durante la quarantina, da qui i pasti in corridoio“. Mia assumeva i pasti lasciati su un vassoio chiacchierando col papà che mangiava in corridoio.

A poco a poco il papà ha alzato il livello dei pasti, aggiungendo, per esempio, le candele. “Mio papà ha iniziato ad aggiungere i fiori e altre cose che fioriscono, cercando di superare la decorazione del giorno prima, la pigna, le candele”. Anche la mamma si è unita al padre, come si vede dai video.

A quanto pare i gesti del papà sono frutto di una tradizione di famiglia “i miei genitori sono fuori dal comune per fare cose tenere come questa, ma penso che questo ci abbia portati un po’ più vicini considerando l’inaspettata popolarità del video”. Mia ha poi aggiunto “stiamo bene, ho fatto il tampone e sono sono risultata negativa, sono uscita dalla quarantena“. Nel frattempo il filmato ha ricevuto più di un milione di like, diventando virale. Segue il video introdotto con la seguente didascalia: “Sono tornata dall’Italia e mi è stato chiesto di mettermi in quarantena nella mia stanza per 14 giorni, per questo motivo i miei genitori hanno mangiato con me ogni pasto nel corridoio. Non li merito :’)”

i just got back from italy & was required to self quarantine in my room for 14 days so my parents ate every meal with me from the hallway. i don’t deserve them :’) pic.twitter.com/0mwLSdkIdv — mia (@miabongo) March 19, 2020

Unimamme, cosa ne pensate della scelta di questi genitori e del filmato?

