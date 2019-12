La nonna di 93 anni si diverte con il nipote ad inventare scenette e costumi divertenti. Le loro imprese sono diventate virali.

Su youtube ed Instagram siamo abituati a vedere coppie di ragazzi che si divertono a creare video divertenti mettendo su delle scenette o con esperimenti scientifici. Una coppia molto insolita è quella formata da una nonna di 93 anni e da suo nipote di 27 anni che insieme hanno deciso di far diventare un duo comico con video e foto.

Nonna di 93 anni e nipote di 27 anni condividono scatti divertenti

Pauline “Granny” Kana e Ross Smith , dall’Ohio, hanno raggiunto al cifra di 2,7 milioni di follower su Instagram e 892.000 abbonati su YouTube grazie ai loro costumi hanno iniziato a fare divertenti servizi fotografici e video altrettanto divertenti che hanno deciso di fare insieme, come riportato anche da Bored Panda.

LEGGI ANCHE > ESSERE NONNI E’ UN DIRITTO: IL RAPPORTO CON I NIPOTI TUTELATO DALLA LEGGE

Lei ha 93 anni, mentre il nipote 27. Il duo ha iniziato a lavorare insieme sei anni fa quando Ross era al college ed ha iniziato a girare brevi video su Vine, un’applicazione gratuita che permetteva agli utenti di creare video e condividerli su numerosi servizi di social network. In un video ha deciso di far partecipare anche la nonna mentre bloccava un suo tiro a canestro. Ai follower di Ross è piaciuta la nonna sprint e così i due hanno deciso di diventare partner.

LEGGI ANCHE > NONNI E NIPOTI: UNA MAMMA DOCUMENTA IL LORO RAPPORTO SPECIALE E NATURALE (FOTO)

Di seguito solo una parte delle tante foto che i due si divertono a farsi insieme. Nei video non ci sono solo scherzi, ma vanno anche a delle convention o la nonna condivide con il popolo del web la saggezza della sua vita o si fa dei brevi video per ricordare che è viva e vegeta.

Una volta il duo ha posato in una zona boschiva con la nonna di 93 anni che appare vestita come un albero terrorizzato, mentre suo nipote brandisce un’ascia.

In un’altra la nonna appare sempre terrorizzata ed indossa un costume da tacchino, mentre sta per essere tagliata da suo nipote vestito da pellegrino, in occasione della festa del ringraziamento.

LEGGI ANCHE > 4 MOTIVI PER CUI IL LEGAME NONNI E NIPOTI E’ DIVERSO DA QUELLO CON I FIGLI

Oppure quella dove sono vestiti da renna e “babba natale” in pose da rapper.

O ancora un altro scatto natalizio.

Visualizza questo post su Instagram Grandma goes to the safari 😂🐯🦅 w/ @myrtlebeachsafari Un post condiviso da Ross Smith (@smoothsmith8) in data: 13 Ott 2019 alle ore 4:24 PDT

Voi unimamme sapevate di questa insolita coppia? Cosa ne pensate del duo comico? Noi adoriamo i nonni che ancora giocano. Voi?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.