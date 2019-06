A 116 anni è morta la nonna più anziana del mondo.

Unimamme, oggi vi dobbiamo dare un triste annuncio: si è spenta, a 116 anni, la donna più longeva del mondo.

nonna ultracentenaria da record è morta

Stiamo parlando di Giuseppina Robucci, conosciuta da tutti come nonna Peppa. Giuseppina era nata il 20 marzo del 1903, ha attraversato due guerre mondiali, ha avuto 5 figli: tre maschi e due femmine, nove nipoti e 16 pronipoti.

Per anni, insieme al marito Nicola Nargiso, morto nel 1982, ha gestito il bar del paese: Poggio Imperiale.

Il sindaco Alfonso D’Aloisio ha espresso il suo cordoglio a nome dei cittadini: “siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina”.

La stessa nonna Peppa, nel 2012 era stata insignita del titolo di sinsaco onorario. Ora è stata allestita una camera ardente nella Sala Consiliare del Palazzo del Comune per chi volesse darle l’ultimo saluto.

Nonna Peppa non era soltanto la donna più anziana del mondo, era anche la terza donna più longeva di sempre ad essere nata in Italia (la quinta in Europa) dopo Emma Morano e Giuseppina Projetto.

Lo scorso Aprile era morta Misao Okawa, una donna giapponese che aveva raggiunto 117 anni, con la sua dipartita il testimone di donna più anziana del mondo era passato a nonna Peppa.

La donna più anziana d’Italia e d’Europa si è spenta nella casa paterna, a Poggio Reale dove era stata trasferita una decina di giorni fa quando le sue condizioni di salute erano peggiorate. Fino ad allora nonna Peppa risiedeva in una casa di riposo di San Severo, dove c’era una figlia suora che si prendeva cura di lei.

Unimamme, cosa ne pensate di questa storia di cui si parla su Avvenire?

Non è straordinaria l’incredibile longevità di questa nostra connazionale?

leggi anche > Una donna di 105 anni festeggia il suo compleanno con la pronipote