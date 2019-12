Un cortometraggio racconta di come Babbo Natale riceve la lista dei bambini per consegnare loro i regali. Il video è virale.

Molti genitori si trovano nel periodo natalizio a dover rispondere a tante domande che i bambini pongono sul Natale ed in particolare su Babbo Natale, dove abita? Come fa a sapere cosa voglio per Natale e come fa a sapere dove abito per portarmi i regali?. Bene, a quest’ultima domanda hanno risposto i poliziotti del XI #Repartomobile di Palermo. Gli agenti della Polizia di stato hanno realizzato un cortometraggio, a costo zero, dal titolo “Operazione Santa Claus”, girato nella caserma di Lungaro a Palermo. Il cortometraggio ha vinto il premio per l’idea più creativa nella 12esima edizione Festival “Corto Corto Mon Amour”.

“Operazione Santa Claus”: il cortometraggio prodotto dalla Polizia di Stato per consegnare la lista dei bambini a Babbo Natale

Il corto è stato prodotto dalla Polizia di Stato ed è stato scritto e diretto da Daniele Verciglio, protagonisti gli agenti dell’XI reparto Mobile di Palermo. Il video, che in pochi giorni è diventato virale, inizia in uno studio di registrazione e si vede un doppiatore che inizia a raccontare una favola. All’inizio c’è tanta confusione, ma poi la scena si sposta in una caserma durante l’adrenalinica preparazione degli agenti di polizia per un’importante operazione. Gli agenti, tutti ben robusti, si vestono e si equipaggiano di tutto punto. Poi si vede la centrale della polizia dove gli agenti stanno preparando una “lista” top secret con gli “indirizzi” dei bambini. La lista viene posta in una valigetta e quattro operatori entrano nell’ufficio di un capo che consegna loro la valigetta. Un Poliziotto mostrando la valigia dice: “ce l’abbiamo! Il capo prende il telefono e comunica: “Parte l’Operazione Santa Claus”.

A questo punto partono tre blindati e decine di operatori si mobilitano con vari mezzi per raggiungere il punto finale. Infine arrivano all’obiettivo: ed un Poliziotto dice: “Ce l’abbiamo lista dei regali e indirizzi”. L’obiettivo era la consegna della valigetta con la lista degli indirizzi a Babbo Natale che li aspettava con la sua slitta già carica di regali.

La voce narrante inizia di nuovo a raccontare: “E così la sera di Natale, Babbo Natale, dopo aver ricevuto la lista degli indirizzi, riprese il suo viaggio per la consegna dei regali”. Per poi continuare: “In questo modo si conclude la fiaba operazione Santa Claus. Non è frutto della nostra immaginazione e non è tanto tempo fa in un paese lontano lontano, ma qui a Palermo e ovunque avvenga il miracolo del Natale”. Il cortometraggio finisce con i poliziotti che si abbracciano con Babbo Natale, felici per la riuscita della missione, in mezzo a un triangolo composto da diversi blindati.

Il corto è stato premiato al concorso Mon Amour, a Cinisi, con la motivazione, come riportato anche dal Giornale di Sicilia: “per avere creato tramite il dispositivo filmico un’atmosfera leggera e allo stesso tempo efficace nel raccontare la quotidianità dell’11esimo reparto Mobile della polizia di Stato come nella buona tradizione documentaristica i personaggi sono reali e non attori professionisti“. Inoltre per la giuria: “questa è la magia di un corto che ha l’ambizione di diventare cinema del reale: la voce fuori campo e l’uso del drone restituiscono magia grazie ai tappeti sonori e alle immagini“.

Voi unimamma evete già visto questo cortometraggio? Lo vedrete insieme ai vostri figli? Cosa ne pensate?

