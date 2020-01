Una bimba di 3 anni è morta dopo una lunga lotta contro un cancro, l’annuncio dei genitori.

Unimamme, purtroppo oggi vi dobbiamo dare una brutta notizia, quella della morte di una bimba di 3 anni che ha perso la su battaglia più importane, quella per la vita.

Una bimba è stata sconfitta dal cancro: la sua storia

Il suo calvario era inziato a 18 mesi, quando i suoi genitori avevano scoperto un brutto livido che non andava via sul suo corpo, durante alcune vacanze in Grecia. Successivamente avevano scoperto che era ad alto rischio di leucemia mieloide ed era stata sottoposta a un trapianto di cellule staminali. Aveva anche affrontato 3 cicli di chemioterapia. Sei mesi dopo la fine di queste terapie il cancro era tornato, solo che i genitori della piccina hanno scopero che il sistema sanitario inglese non avrebbe più pagato le cure.

Così era scattata una raccolta fondi per trovare 500 mila sterline per un trattamento privato. In dicembre, purtroppo, le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate e i medici avevano detto che non c’era più niente da fare. Rebecca e Will, i genitori, avevano commentato: “abbiamo parlato con quasi tutti i pediatri del Paese, abbiamo provato qualsiasi tipo di cura, ma la leucemia è andata ormai fuori controllo. E Esme è visibilmente stanca di tutto questo. Ha avuto centinaia di trasfusioni di sangue, ha superato con successo un trapianto di cellule staminali, ha subito un intervento chirurgico al cuore, ha avuto per tre volte la polmonite, ha perso i capelli e le unghie, vomitava quotidianamente, aveva la pelle che le bruciava a causa della chemio, ha avuto persino una infezione al cervello che l’ha temporaneamente lasciata in uno stato vegetativo. Ne aveva abbastanza”.

Negli ultimi mesi precedenti la morte la piccina è stata confinata a letto, i genitori hanno organizzato una visione di Frozen 2 con i personaggi che impersonavano gli attori principali. I genitori hanno continuato a raccogliere fondi per creare una fondazione in nome di Esme e hanno cercato di creare qualche bel ricordo nel tempo rimasto. Il 1 gennaio, sulla pagina Esme Lion Heart, i genitori hanno dato il triste annuncio: “se stanotte guarderete in cielo vedrete una stella più luminosa di altre. La nostra bambina ci ha lasciato oggi a mezzogiorno. Era in pace e tra le nostre braccia, sapendo quanto fosse amata”. Esme era la loro unica figlia, avuta dopo 4 aborti spontanei. “doneremo i soldi raccolti rimasti alla ricerca AML per evitare, in futuro, a famiglie come la nostra, il dolore e l’angoscia che abbiamo provato”. Unimamme, cosa ne pensate di quest’ultimo aggiornamento di cui si parla su Metro.co.uk?

