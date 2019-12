Ospedale pediatrico Meyer, il ballo di Natale del personale per i bambini ricoverato.

Anche quest’anno è tornato il ballo di Natale del personale dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per i bambini ricoverati nella struttura. Un omaggio ai piccoli per un momento di spensieratezza con un divertente flash mob e un messaggio di pace importante.

Ospedale pediatrico Meyer, torna il ballo di Natale

Gli operatori sanitari dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze si sono esibiti anche quest’anno nel ballo-flash mob di Natale per regalare un momento di divertimento ai bambini ricoverati. Indossando cappelli di Babbo Natale e orecchie di renna, infermieri e qualche medico hanno danzato sulle note di “Jambo“, il tormentone della scorsa estate di Takagi & Ketra con la partecipazione di OMI e Giusy Ferreri. Tutti allineati davanti alle stanze dei bambini hanno accennato passi di danza al ritmo di musica, hanno saltato e corso lungo il corridoio dell’ospedale. Uno di loro aveva uno stereo portatile sulle spalle da cui usciva la musica. Nel nel flash mob sono state coinvolte le famiglie dei bambini ricoverati, che hanno assistito allo spettacolo divertite, riprendendo la scena con i telefono cellulari, alcuni si sono uniti alle danze.

LEGGI ANCHE –> MEDICI E INFERMIERI BALLANO IN OSPEDALE: LA SORPRESA DI NATALE AI BAMBINI – VIDEO

Dopo il balletto divertente, un momento di raccoglimento con la canzone “O è Natale tutti i giorni” di Luca Carboni e Lorenzo Jovanotti, in cui i sanitari si sono tenuti per mano e hanno cantato in corso sulle parole del brano. La canzone, in particolare, è stata dedicata ai bambini dello Yemen, a sostegno dei quali medici e infermieri indossavano una t-shirt bianca con la foto di due mani che si stringono e sotto la scritta “Il Meyer con i bimbi dello Yemen“. Un momento di commozione condiviso con le famiglie dei piccoli pazienti.

Ecco il video del ballo di Natale flash mob, pubblicato sul canale YouTube della Fondazione Meyer



Che ne pensate unimamme di questa iniziativa?

Il Meyer è un ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica. Dispone di 250 posti letto multi-specialistici ed è dotato di tutte le specialità mediche e chirurgiche di area pediatrica. Le moderne tecnologie si associano all‘attività di ricerca e alle nuove terapie per il raggiungimento di alti livelli assistenziali in un contesto di umanizzazione e di servizi di accoglienza per le famiglie e i piccoli pazienti. Per informazioni: www.meyer.it

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.