Il professore Franco Locatelli si è dichiarato ottimista per la fese 2, ma ci vorranno ancora diversi giorni per capire bene la situazione.

In un’intervista al Corriere della Sera, il professor Franco Locatelli uno dei membri del Comitato tecnico-scientifico, ha ricordato che se anche nella Fase 2 abbiamo più “libertà” di movimento, con molte attività che sono state riprese, non bisogna abbassare la guardia.

LEGGI ANCHE —> BAMBINI E COVID-19: POCO CONTAGIOSI SECONDO UNO STUDIO

Professore Franco Locatelli: “Sono ottimista”

Il dottore Franco Locatelli ha espresso il suo parere su quando si vedranno i risultati di questa Fase 2: “Ci vogliono almeno sette giorni, dieci se vogliamo stare larghi, per verificare l’impatto delle misure adottate il 4 maggio. Quindi ne sapremo qualcosa di più tra il 12 e il 14 maggio. Fino a quel giorno non sapremo davvero la nostra situazione”.

Sicuramente rispetto a prima dell’inizio della pandemia la situazione sta migliorando, ma è ancora troppo presto per poter dire che “siamo usciti dal tunnel, ma siamo ancora nell’epidemia. Sono numeri, però, che documentano l’efficacia del lockdown. Abbiamo frenato un contagio al Centro-Sud che sarebbe stato drammatic ”.

LEGGI ANCHE —> FASE 2 | I CONSIGLI DEI MEDICI PER EVITARE IL CONTAGIO

Per quanto riguarda l’anticipo della riapertura di alcune attività in Regioni dove la situazione è migliore, il dottore specializzato in pediatria ed ematologia e direttore del dipartimento di onco-ematologia e terapia cellulare e genica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, non si sbilancia affermando che non si vuole esprimere sulle varie ordinanze. Quello che però afferma è “l’indice di riproduzione del virus o Rt deve andare sotto l′1 per consentire di liberare le strutture sanitarie che sono in affanno”. Inoltre è importante che per ripartire i vari ospedali delle Regioni debbano adeguarsi. Alla domanda se è ottimista risponde: “Io curo oncopatologie dei bambini, ci mancherebbe che non fossi ottimista. Mi pare che gli italiani abbiano dato una prova straordinaria. Quindi guardo con un certo ottimismo al futuro”.

LEGGI ANCHE —> FASE 2 | LE FAQ DEL GOVERNO SULLE NUOVE REGOLE

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole del dottore Locatelli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.