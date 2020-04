Il commovente abbraccio di un padre con un figlio guariti da Covid19 all’ospedale Cotugno di Napoli. I due sono stati accolti con applausi anche a casa.

Una bellissima storia è quella che è stata resa nota dal personale dell’ospedale Cotugno di Napoli impegnato nella lotto contro il Coronavirus. Ieri padre e figlio sono finalmente tornati a casa dopo essere entrambi guariti dal Coronavirus. Dopo tanti giorni i due si sono finalmente abbracciati ed il loro incontro è stato accolto dal personale dell’ospedale con applausi. La “festa” è continuata anche al loro rientro anche al Parco Ice Snei a Miano con la musica di Andrea Sannino, il cantante napoletano di “Abbracciame”.

Padre e figlio guariti dal Covid19: l’applauso commosso dei medici e degli infermieri

Questa storia è stata raccontata anche da FanPage, dopo essere stati ricoverati per un mese all’Ospedale Cotugno di Napoli, padre e figlio tornano a casa a Miano insieme dopo essere guariti dal Coronavirus.

Nel video si vede il personale ospedaliero in fila nel corridoio dietro ad un cordone ed alla fine c’è l’uomo guarito che aspetta il figlio. Il giovane viene invitato ad uscire dalla sua stanza con la mascherina e raggiunge il padre tra lacrime e gli applausi delle persone presenti. Dopo un mese separati, anche se erano nello stesso reparto, padre e figlio si avvicinano e si abbracciano. Sulla pagine dell’ospedale Cotugno gli infermieri hanno scritto: “Giovanni ed il papà dopo circa un mese di degenza nel reparto in cui lavoro, divisi da tre stanze e tanta paura, oggi tornano a casa insieme, salutati dal nostro applauso di incoraggiamento e forza”.

Una volta tornati nel loro quartiere, a Miano, zona nord di Napoli, i due sono stati accolti dalle persone del Rione affacciate ai balconi sulle note della canzone napoletana simbolo di questa emergenza Abbracciame di Andrea Sannino.

I commenti sotto al video pubblicato sono stati tanti, anche da parte del personale ospedaliero: “Questa è una delle scene più belle che abbia mai visto in tutta la mia vita. Mi auguro di postare ogni giorno questi momenti emozionanti. Grazie Dio, grazie per quello che mi hai fatto vivere in questo momento toccante. Noi ci siamo e ci saremo sempre”. Poi un altro utente ha scritto: “A distanza di un mese padre e figlio vincono la battaglia contro il Covid-19. Il Cotugno con il suo staff è fantastico: sono angeli in divisa. L’accoglienza calorosa nel rientrare a casa è meravigliosa. Dio vi benedica“.

