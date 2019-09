Il padre di Meghan Markle ha parlato del rapporto con la figlia e del fatto di non aver mai ricevuto una foto del nipote. Parole dure per Harry e Meghan.

Il rapporto di Meghan Markle, la Duchessa del Sussex ed il padre, Thomas, non è il classico rapporto tra un padre ed una figlia. Tant’è che il giorno del matrimonio di Harry e Meghan, la sposa è stata accompagnata all’altare dal futuro suocero, il Principe Carlo. Inoltre, Thomas non è stato invitato al matrimonio della figlia e, come parenti, ha preso parte solo la mamma di Meghan.

In una recente intervista, Thomas ha parlato anche, per la prima volta, del nipote Archie. Thomas non lo ha ancora visto ed non ha speso parole molto affettuose per la figlia Meghan.

“Perchè non mi fanno incontrare Archie? Sono degli ipocriti”: le dure parole del padre di Meghan Markle

In un’intervista ad un quotidiano inglese, al Daily Mail, Thomas Markle riprende ad attaccare la figlia ed il genero Haryy. L’uomo sperava che “l’arrivo di un bebè addolcisse Meghan ed Harry”. Per lui non è accaduto ed adesso dichiara di non aver ricevuto nemmeno una foto del nipote: “Perché non mi fanno incontrare Archie? Vorrei che mi mandassero almeno una foto di mio nipote, così potrei metterla in cornice accanto a quella che conservo di mia figlia. Non è quello che farebbe qualunque nonno? Eppure continuano a ignorarmi, ho mandato a Meghan una lettera attraverso il suo consulente finanziario di Los Angeles, ma non so neanche se l’ha ricevuta”.

Leggi anche > MEGHAN MARKLE, PARLA IL PAPA’: “LA SUA REAZIONE QUANDO LE HO DETTO CHE NON SAREI ANDATO ALLE NOZZE”

Inoltre afferma di “amare sua figlia e che le persone che lo attaccano non lo conoscono”: Poi mostra una foto di Meghan da piccola, in bianco e nero ed afferma: “Ho scattato quella fotografia e l’ho sempre amata per lo sguardo pensieroso sul suo viso. Quella era la mia Meggie. Eravamo così vicini. A volte ho la sensazione che la gente pensi che non amo mia figlia. La amo moltissimo”.

Poi indica un’altra foto con Meghan ventenne e sorridente, quando era una studentessa della prestigiosa Northwestern University in Illinois.

Ed ancora un’altra che li ritrae insieme durante una partita di football americano: “È stata una giornata gelida e ho dovuto comprare altri vestiti per stare al caldo. Il vento soffiava direttamente dal lago Michigan. Adoro quella foto perché è stata una giornata così felice. Ho tanti ricordi felici come questo”.

Non è la prima volta che il padre della Duchessa del Sussex parla negativamente della figlia, anche in occasione del matrimonio nel 2018, a cui non partecipò per un presunto attacco cardiaco, non ebbe delle parole gentili, affermando di non aver ricevuto nessun invito.

Come riportato da Repubblica, Thomas Markle non ha più rapporti con la duchessa del Sussex:, così come il fratello e la sorella di Meghan, a causa di alcuni episodi imbarazzanti. Come quello di vendere foto di lei ai tabloid a rivelazioni di gossip sul suo conto.

I tabloid inglesi lo hanno accusato di non vedere i suoi nipoti più grandi: Tyler e TJ, i figli di Tom Jr, e Noelle, Christopher e Ashleigh, i figli della figlia maggiore Samantha. A loro ha risposto: “Gli inglesi non si rendono conto delle distanze che ci sono tra di noi. Quando le famiglie americane si allontanano le une dalle altre ci sono migliaia di miglia di distanza. Restiamo in contatto ma non è così facile. Non puoi semplicemente saltare in macchina ed andare a trovarli”.

Nell’intervista con il Daily Mail, Thomas Markle definisce la figlia ed il genero degli “ipocriti”, perché sono in prima linea per le campagne sull’inquinamento ambientale e poi continuano ad “inquinare loro stessi con i numerosi jet privati con cui hanno viaggiato durante le vacanze di questa estate”: “La stessa ipocrisia che dimostrano nei miei confronti, si fanno passare per caritatevoli e pieni di buoni sentimenti, ma poi escludono completamente me e la nostra intera famiglia. Non ho mai neanche incontrato mio genero. Non poteva prendere un aereo e venire a chiedermi la mano di Meghan? A quanto sembra non ha problemi a prendere aerei privati”.

Voi unimamme conoscevate le dichiarazione del papà di Meghan Markle, la Duchessa del Sussex? Cosa ne pensate di questo rapporto?