Altroconsumo ha analizzato 15 panettoni ed ha stilato una classifica indicando i panettoni migliori e quelli peggiori. Un modo per aiutare i consumatori.

Un dolce tradizionale che non manca mai sulle tavole natalizie è di sicuro il Panettone. Molte persone acquistano il dolce nella grande distribuzione, anche per risparmiare. Per aiutare nella scelta, anche quest’anno la rivista Altroconsumo ha messo a confronto diversi panettoni che sono venduti nei supermercati o nei discount o nelle pasticcerie. Hanno stilato una lista riportando i migliori ed i peggiori.

Panettoni: i migliori venduti in supermercati e discount secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato una guida per orientarsi nell’acquisto dei panettoni che si trovano nella grande distribuzione per aiutare i consumatori a scegliere il migliore. Nel 2019 il test ha confrontato 15 marche di panettoni, la lista di seguito è solo un elenco:

Il panettone originale – Motta

Panettone – duca Moscati ( Eurospin)

Panettone basso classico – Le Grazie (Esselunga)

Panettone classico – Melegatti

Panettone classico – Bauli

Il Mandorlato – Balocco

Il Gran Nocciolato – Maina

Panettone Basso – Fior Fiore Coop

Panettone biologico – Paulani

Panettone – Terre D’Italia (Carrefour)

Il panettone all’antica – Tre Marie

Panettone bio – Vergani

Gran Galup Panettone Classico – Galup

Panettone tradizionale – Caffarel

Panettone classico – Giovanni Cova & C. Brera Milano1930

Per stilare la classifica sono stati presi in considerazione vari elementi:

Analisi in un laboratorio : qualità di burro e uova, quantità di frutta, peso, presenza di lieviti o muffe.

: qualità di burro e uova, quantità di frutta, peso, presenza di lieviti o muffe. Analisi sensoriale : affidata a un gruppo selezionato di pasticceri professionisti che ha valutato aroma, aspetto esterno ed interno.

: affidata a un gruppo selezionato di pasticceri professionisti che ha valutato aroma, aspetto esterno ed interno. Parere di 150 consumatori: aspetto, odore e consistenza tramite un assaggio

Ecco la classifica che va dal migliore al peggiore panettone tra i 15 presi in considerazione, come riportato anche da il Corriere:

Fior fiore Coop: Il panettone classico, quello basso con canditi e uvetta, ha ricevuto il punteggio più alto (70 punti) durante il test. Quello che è stato apprezzato è stata la consistenza della pasta: soffice e con alveoli uniformi. Prezzo medio al kg: 8,74 euro. Galup: il “Gran Galup panettone”, del marchio piemontese attivo dal 1922, si aggiudica la seconda posizione con 65 punti. Prezzo medio al kg: 15,90 euro. Duca Moscati: il panettone classico uvetta e canditi di Eurospin ad esser stato valutato 63 punti, raggiungendo la terza posizione della classifica Altroconsumo e il merito di “Miglior acquisto” per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Prezzo medio al kg: 3,29 euro. Le Grazie: il “Panettone basso”, Le Grazie di Esselunga riceve 62 punti e viene anche definito dalla classifica come “Miglior acquisto” per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Prezzo medio al kg: 3,69 euro. “Il mandorlato” Balocco, con la glassa dolce e croccante, riceve 59 punti. Prezzo medio al kg: 5,88 euro Giovanni Cova & C: 59 punti per il panettone classico (1120 g e incartato a mano) firmato Giovanni Cova & C, la pasticceria milanese attiva dal 1930. Prezzo medio al kg: 19,55 euro Terre d’Italia: il “Panettone di Milano”, firmato Terre d’Italia e omaggio alla tradizione meneghina, ha totalizzato 57 punti. La ricetta è quella classica, con canditi, uvetta e niente glassa. Prezzo medio al kg: 10,90 euro Maina: il “Gran Nocciolato” Maina, con glassa croccante di nocciole, totalizza 57 punti. Prezzo medio al kg: 6,71 euro Tre Marie: è tra i pochi ad avere anche il cedro oltre alla scorza d’arancia candita, Il “Panettone all’antica” Tre Maria (formato 1120 g) raggiunge i 56 punti. Prezzo medio al kg: 12,43 euro. Caffarel: 55 punti per il panettone tradizionale Caffarel, azienda dolciaria specializzata nella lavorazione del cioccolato. Prezzo medio al kg: 20,35 euro. Bauli: il “Panettone Classico” dell’azienda veronese Bauli totalizza 55 punti. Prezzo medio al kg: 5,69 euro. Vergani: il panettone bio di Vergani, il laboratorio di pasticceria di Milano attivo dal 1944, raggiunge i 52 punti. Prezzo medio al kg: 14,62 euro . Melegatti: 51 punti per la ricetta tradizionale del panettone Melegatti (azienda dolciaria nel veronese) che esiste dal 1891. Prezzo medio al kg: 4,97 euro. Motta: il punto di forza del panettone Motta (prodotto nello stabilimento Bauli) è l’uvetta: presente al 16 per cento, gonfia e succosa. 50 punti. Prezzo medio al kg: 4,49 euro. Paluani: 43 punti per il panettone biologico firmato Paluani, casa dolciaria in provincia di Verona. Prezzo medio al kg: 13,87 euro.

Come si evince dalla classifica non sempre a prezzo più alto corrisponde qualità migliore. Il panettone di Eurospin costa infatti soli 3,29 euro ed è risultato migliore di altri prodotti che costano anche 20 euro.

Voi unimamme seguirete la classifica per acquistare il panettone per le feste natalizie? Ne avete già provato qualcuno?

