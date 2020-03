Pannolino da cambiare: è stato inventato un sensore dagli scienziati del Mit segnala al cellulare dei genitori che è giunta l’ora.

Unimamme, forse uno dei vostri sogni quando i vostri bambini erano piccoli, potrebbe essere stato quello di sapere quando era arrivato il momento di cambiare il pannolino. Un pannolino non cambiato infatti può indurre fastidio, se va bene, ma anche pianti e, nel peggiore dei casi, un’irritazione.

L’innovazione del MIT per il pannolino sporco dei bambini

Ora dal Mit statunitense è in arrivo una grande innovazione che potrebbe cambiare significativamente le nostre abitudini. Gli scienziati del Massachussets Institute of Technology hanno studiato un’incredibile soluzione per il cambio del pannolino sporco del bimbo. Grazie a un sensore posizionato nel pannolino viene rilevata l’umidità, così quando è ora di cambiarlo avvisa chi si sta occupando del bebè tamite una notifica sullo smartphone o sul pc.

Il dispositivo è caratterizzato da un tag di identificazione a radiofrequenza RFID passiva è posizionato sotto uno strato di polimero super assorbente, un tipo di idrogel usato nel pannolini per assorbire l’umidità. Quando l’idrogeno si bagna il materiale si espande e diventa conduttivo, il tag RFID invia un segnale radio a un dispositivo distante, al massimo, 1 metro. Il sensore del MIT si caratterizza per essere usa e getta e molto economico da produrre, due elementi da non trascurare. Questo strumento costa meno di 2 centesimi di dollaro al pezzo. I suoi concorrenti costano, rispettivamente: 249 dollari (224 Euro) il sensore bluetooth della Huggies che segnala anche la cacca, 75 dollari (69 Euro) quello della Pampers che dura un anno e rileva anche i ritmi del sonno. Gli altri sensori devono essere ricaricati e puliti, quindi bisogna valutare bene l’acquisto.

Unimamme, cosa ne pensate di questa innovazione presentata su Ieeexplore?

