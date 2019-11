Paola Caruso fa un bagno con il figlio Michele e pubblica la sua foto su Instagram.

La showgirl Paola Caruso ha deciso di condividere una tenera foto con Michele, il suo piccolino.

Paola Caruso: dolce mamma col figlio

Il bimbo è venuto alla luce il 2 marzo scorso ed è il frutto dell’amore tra la Caruso e Francesco Caserta. La showgirl aveva scoperto di essere incinta durante la registrazione di Pechino Express ed aveva comunicato la lieta notizia al compagno. Purtroppo l’imprenditore proprietario di una catena di negozi l’ha abbandonata poco dopo.

Dopo quel periodo burrascoso l’ex naufraga ha trovato l’amore con Moreno Merlo. Da pochi mesi i due fanno coppia e sono già andati a convivere, anche se un modalità part time. Paola Caruso sembra molto sicura della solidità di questa nuova relazione tanto da aver dichiarato, nel corso di una recente intervista, di pensare al matrimonio e di dare un fratellino o una sorellina a Michele. Al settimanale “Nuovo” ha detto: “Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi. Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me”.

LEGGI ANCHE > PAOLA CARUSO OFFESA DALLA FAMIGLIA DEL SUO EX: “VOGLIONO CHE MIO FIGLIO MUOIA”

Ecco la speranza della Caruso: “penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi… E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”. Unimamme, a voi piace questa immagine della showgirl insieme al figlio? La trovate tenera? E cosa ne pensate delle sua affermazioni riportate su Tioch?