Paolo Bonolis si accinge a diventare nonno, sua figlia Martina, sposata con il comico Tito Garza ha condiviso la notizia. L’annuncio di Martina su Instagram con una foto eloquente del pancino.

Martina Anne Bonolis si è sposata il novembre scorso con il comico Tito Garza nella Hudson Valley. La figlia di Bonolis è nata dall’unione con Diane Zoeller e ora la futura mamma è lieta di annunciare di essere incinta, per la gioia del futuro nonno Paolo Bonolis.

Bonolis avrà un nipote o una nipote

Di recente infatti, dopo il matrimonio del figlio maggiore Stefano il noto conduttore aveva espresso il desiderio di diventare nonno, desiderio che presto verrà esaudito dalla figlia. A dare l’annuncio è stata Martina stessa con una foto e un messaggio su Instagram. Ecco che cosa ha scritto: “Indosso una salopette premaman perché baby Garza nascerà a settembre e perché sono un’agricoltrice incinta. Grazie Tito per avermi messo fuori gioco, ottimo lavoro”. Bonolis, ora 59enne è stato sposato con la madre di Stefano e Martina dal 1983 al 1988.

Nell’ottobre del 2019 si è sposato suo figlio Stefano, mentre il mese successivo è stata la volta di Martina presso il Full Moon Resort nell’Hudson Valley. Il marito di Martina ha voluto dare il suo originale annuncio postando, sempre su Instagram, un’immagine in cui di vedono le pance di entrambi, commentando così: “Lei è incinta? No no noi siamo incinti”. Garza ha postato una foto in cui si vedono le pance di entrambi. E Paolo Bonolis? Secondo noi non vede l’ora di conoscere il suo nipotino o nipotina, ma nel frattempo tace. Unimamme, voi gli fareste gli auguri?

