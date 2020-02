Un papà francese ha sbagliato acquisto su internet e invece di comprare una statua di un dinosauro per il figlio, ha acquistato invece un modello a grandezza naturale.

Un papà voleva fare felice suo figlio di 4 anni, ma ha combinato un guaio di proporzioni davvero gigantesche. Questo è successo ad André Bisson, residente sull’isola di Guern, nel mezzo della Manica, che ordinato un dinosauro e si è ritrovato con una statua di 2 tonnellate.

Ordine sbagliato per un papà

Tutto è cominciato quando Theo, il figlio di 4 anni di André, ha visto un film della Disney sui dinosauri e se n’è innamorato. Il bambino desiderava un Carnotaurus, un predatore noto per le orecchie taurine e per le ridotte dimensioni delle braccia, addirittura più corte di quelle di un t rex. Viveva in Patagonia 70 milioni di anni fa. L’occasione giusta è parsa quella della pubblicità di un parco giochi che vendeva le proprie statue, tra cui quella del Carnosaurus tanto desiderato dal figlio.

André ha speso circa 1200 EUro senza chiedere informazioni sulle dimensioni della statua, si aspettava un oggetto lungo circa 3 metri e alto 2,5 m., invece gli è arrivata a casa una statua a grandezza naturale, quindi lungo più di 6 metri dal muso alla coda, alto 2,5. e pesante 2 tonnellate circa. La statua ha necessitato il trasporto su un grande camion. Il piccolo Theo si è letteralmente innamorato di Chaz, così si chiama il dinosauro. André ha postato le immagini sul suo account Facebook e queste sono diventate virali. Unimamme, cosa ne pensate di questo piccolo incidente? A voi è mai capitato qualcosa di simile?

