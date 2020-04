Voleva festeggiare i 12 anni del figlio in modo che se lo ricordasse per sempre. Un papà fa una sorpresa al figlio autistico.

Il papà di un bambino voleva rendere unico il giorno del compleanno del figlio che non lo poteva festeggiare con i parenti e gli amici perché anche oro sono in quarantena. In questi mesi in tanti hanno dovuto festeggiare il proprio compleanno in maniera diversa. Jody Smith ha deciso di twittare un messaggio al quale, in poco tempo, hanno risposto tantissime persone da tutto il mondo.

Auguri di compleanno da tutto il mondo: festeggiare in modo particolare il figlio di 12 anni

Un papà di Houston, Texas, ha deciso che il figlio Brandon Smith dovesse ricordare il giorno del suo compleanno anche se sono in isolamento. Così ha deciso di pubblicare un tweet: “Questo è mio figlio Brandon, oggi compie 12 anni e io non posso organizzargli la festa che meriterebbe. Brandon ama la geografia. Apprezzerebbe molto se rispondeste dicendogli dove vi trovate in modo che lui possa segnarvi sulla sua mappa“, come riportato anche da Repubblica.

Quello che è successo dopo ha lasciato stupito il papà di Brandon Smith, come ha riferito in un’intervista telefonica al Washington Post: “Ho pensato che sarebbe stato divertente ricevere 50, magari anche 100 risposte, ma credevo che la maggior parte sarebbe arrivata dagli Stati Uniti“. Infatti, le risposte sono state tantissime e sono arrivate da tutto il mondo: da Trinidad e Tobago al centro di San Paolo in Brasile o Istanbul. Anche l’account della Bmw in Germania ha risposto da Monaco: “Auguri Brandon, puoi segnare anche noi sulla tua mappa“.

Brandon si è divertito tantissimo a segnare i puntini sulla sua mappa: “Senza dover guardare il suo iPad per riferimento. Ha studiato le mappe così bene, che sa dove si trova Helsinki. Si sta divertendo molto”. Poi il padre ha aggiunto: “Brandon ha un disturbo dello spettro autistico. Idealmente, avrebbe trascorso il suo compleanno facendo cose che gli piacciono come giocare a mini-golf e disegnare mappe“.

In poche ore la mappa era già piena di puntini dagli Stati Uniti e dall’Europa. Quando il tweet è stato pubblicato la maggior parte dell’Asia era ancora addormentata, ma le risposte sono continuate ad arrivare fino a metà notte dall’Australia e da Hong Kong. Una perfino dall’isola dell’Ascensione, nell’oceano Atlantico meridionale, poco a Sud dell’equatore e 1.600 chilometri dalla costa dell’Africa.

Poi l’uomo, che era ancora incredulo, ha dichiarato: “Questa giornata è stata una pausa alle notizie di coronavirus. Non succede spesso su Twitter. Sono tempi piuttosto difficili ed è bello vedere persone che si radunano intorno a una piccola storia. Complimenti a tutti quelli che si sono presi del tempo per far sentire bene un bambino di 12 anni“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia? Cosa ne pensate dell’idea del papà del bambino? Vi è piaciuta?

