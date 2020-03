Sono diventate virali le immagini del medico Nasser Ali Al Shahrani, di Riad che non abbraccia il figlio dopo essere tornato a casa per il timore di contagiarlo.

Unimamme, sono diventate virale le immagini del medico di Riad, Nasser Ali Al Shahrani, che non ha abbracciato il figlio piccolo di rientro da un turno in ospedale, per non esporlo al contagio.

Immagini di un bambino che vuole abbracciare il papà

Nasser Ali Al Shahrani è un papà e un medico del King Salman di Riad, in Arabia Saudita. Nasser ha deciso di condividere un filmato diventato virale in poco tempo. Nelle immagini si vede questo medico che è impegnato nella lotta al Covid – 19 varcare la soglia di casa e il figlio piccolo corrergli incontro con le braccia spalancate. L’uomo però prima di tornare a casa chiama sempre la moglie in modo che lei possa trattenere i piccoli e consentirgli di cambiarsi e farsi una doccia, sterilizzare le mani. Le immagini del papà condivise risalgono a una sera in cui un dei figli dev’essere sfuggito al controllo della moglie.

Nel video si sente Nasser dire: “La, la” “No, no”, poi di inginocchia e scoppia a piangere. Il dottor Nasser Ali Al Shahrani ha successivamen spiegato di aver voluto condividere il filmato per sensibilizzare circa i pericoli del coronavirus, invitando quindi tutti a rispettare le regole e a far comprendere la sofferenza delle persone che sono in prima linea per combattere il virus negli ospedali o dove necessario. Il dettaglio della divisa non è sfuggito però ai soliti puntigliosi sul web. Qualcuno ha messo in dubbio la veridicità delle immagini scrivendo: “Quale medico uscirebbe da un ospedale con la divisa?” Un altro utente saudita ha risposto subito: “Non sono gli stessi vestiti che indossano durante il servizio, non lasciamo i nostri dottori esposti al virus in questo modo”. Un altro ancora ha aggiunto: “”Indossare la divisa anche in strada li rende più facilmente riconoscibili dalle autorità locali, dal momento che c’è il coprifuoco e ci sono i controlli”.

“Tutti i colleghi dovrebbero evitare di avvicinarsi ai famigliari e ai figli prima di essersi lavati le mani e aver preso le precauzioni necessarie” Unimamme, voi cosa ne pensate di queste immagini di cui si parla sul Daily Mail?

LEGGI ANCHE > TROPPI GLI OPERATORI SANITARI SANITARI CONTAGIATI DA COVID 19 E L’APPELLO DI UN MEDICO FOTO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.