Unimamme, sappiamo che uscire senza una reale necessità può costare caro di questi tempi, un neo papà però si è visto assegnata una sanzione che lui reputa ingiusta, poiché riguarda una pizza per la moglie incinta.

Multato per una pizza

Daniele Borelli, di Acilia, è da poco diventato papà ed è stato protagonista di uno spiacevole episodio avvenuto proprio alla vigilia del parto. Daniele ha raccontato così: “Ho avuto una giornata caotica, un po’ di problemi in casa e mia moglie che doveva partorire l’indomani. In frigo non avevamo nulla da mangiare, quindi alle 22.30 ho chiamato una pizzeria vicino casa per chiedere se ci facevano al volo due pizze. Il ragazzo del locale stava giustamente chiudendo, mi è venuto incontro dicendo che me le avrebbe fatte ma che era meglio se le andavo a prendere io. Dato che la pizzeria è proprio dietro casa mia, sono uscito di corsa con la macchina per andarle a prendere. Al ritorno mi hanno fermato i carabinieri”.

Per lui è scattata la sanzione da 533 Euro. L’episodio risale al 2 Aprile scorso, il giorno successivo è venuto alla luce il suo piccolino. Daniele ha detto di aver provato a spiegare la situazione alle forze dell’ordine, ma che tutto è risultato inutile. La sua protesta è risultata essere sincera. “Mi sono rifiutato di firmare la multa. Il bello è che io non sono nemmeno entrato in pizzeria, proprio per evitare qualsiasi contatto ho pagato fuori dal locale e non sono nemmeno sceso dalla macchina. È una delle cose più assurde che mi siano mai capitate, al di là della multa, punirmi perché sono andato a prendere una pizza a una donna incinta è un fatto grave”. Questo si traduce anche in un problema economico non trascurabile, perché il neo papà ora è in cassa integrazione con un bambino piccolo. “In casa stiamo con uno stipendio solo, la cassa integrazione e un bimbo appena nato: come pretendono che pago?”. Unimamme, questa non è la prima storia “assurda” ai tempi del coronavirus: solo poco tempo fa un papà è stato multato mentre era a 50 metri da casa con bimba e cane, voi che cosa ne pensate del padre della vicenda odierna? A voi è successo qualcosa di simile a quanto raccontato su Fanpage in questo periodo?

