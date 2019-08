Papà passa con il rosso, il figlio chiama la polizia. È accaduto in Germania.

Un uomo a bordo di un auto non ha rispettato un semaforo rosso e il figlioletto ligio al dovere ha chiamato la polizia. Una storia curiosa, divertente e soprattutto molto educativa che ci viene dalla Germania e che è diventata presto virale sul web; com’era inevitabile.

Il papà passa con il rosso e il figlio lo segnala alla polizia

Passare con il rosso – a piedi o con qualunque veicolo – è sempre, assolutamente sbagliato, oltre che estremamente pericoloso. Giustamente, tutti insegniamo ai bambini e soprattutto ai nostri figli che non si deve mai attraversare la strada quando il semaforo che abbiamo davanti è rosso, ma dobbiamo fermarci e aspettare che torni il verde. Anche passare con il giallo è pericoloso e a rischio multe.

Quando i genitori insegnano le regole ai bambini in modo molto preciso e chiaro, i bambini, a meno che non siano dei ribelli per natura, tendono ad applicarle, anche in modo scrupoloso, come i genitori hanno spiegato loro.

Così capita alle volte che l’applicazione scrupolosa delle regole come i genitori hanno insegnato ai figli crei delle situazioni paradossali e alle volte anche un po’ buffe.

Un episodio del genere, di certo non affatto comune, è accaduto in Germania, nella città di Wurzburg, in Baviera. Qui un papà è passato con il rosso a bordo della sua auto e il figlio ha chiamato la polizia. Il bimbo, di soli 5 anni, non ci ha pensato due volte quando ha visto il padre non rispettare il semaforo. Ha preso il telefono cellulare del padre e ha digitato il numero di emergenza.

Il imbo, però, non è riuscito a spiegarsi subito con la polizia, ha borbottato qualcosa e ha chiuso la chiamata. L’agente che aveva risposto ha richiamato subito il numero e gli ha risposto la voce di un adulto. Questa volta era il padre, che si è scusato con la polizia per la chiamata del figlio, ma non ha fatto in tempo a spiegare che il bambino gli ha strappato via il telefono dalle mani e ha detto alla polizia: “Papà è passato due volte con il rosso, dovete arrestarlo“.

L’agente ha detto bravo al bambino e ha rimproverato il padre.

La storia è diventata pubblica dopo che è stata raccontata dalla polizia di Wurzburg su Facebook.

Che ne pensate di questa storia unimamme? Occorre fare sempre molta attenzione, i nostri bambini ci osservano, in tutto quello che facciamo, e ci possono denunciare!

La notizia del bambino che ha denunciato il papà per essere passato con il rosso è stata pubblicata dal Corriere della Sera.

