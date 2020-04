Una mamma ha dato alla luce 7 gemellini, i piccoli sono nati con parto naturale. La donna vuole rimanere anonima.

Unimamme, oggi una bella notizia che riguarda una mamma che ha dato alla luce i suoi sette bambini con parto naturale.

7 gemelli con parto naturale: evento incredibile

Questa mamma dovrebbe avere il primato di parto multiplo in Iraq. Tutti i piccoli e la loro mamma stanno bene. Il parto è avvenuto in un ospedale nella provincia di Diyali, a est dell‘Iraq. Firas Al Izzawi, portavoce di quel dipartimento di salute pubblica, in un comunicato, ha rassicurato tutti sostenendo che la mamma e i piccini sono in salute. I bambini sono stati sottoposti a numerosi esami per accertarsi delle loro condizioni.

Ciò che si sa è che la mamma al momento del parto aveva 25 anni e che i gemelli sono 6 femmine e un maschio. La coppia aveva già 3 figli.

Ci sono precedenti di parti multipli. Nel 2018 una mamma diede alla luce una sestina di bambini in Libano presso il Saint George University Hospital. Youssef Fadl, padre dei bambini aveva detto che lui e la moglie stavano già bene con la loro famiglia di 6 persone e che non avevano programmato di allargare la famiglia. Poi abbiamo il caso forse più noto, quello di Bobbi e Kenny McCoghey che hanno messo al mondo 7 gemelli. Quando era stato chiesto alla coppia di ridurre il numero dei feti per dare maggiore possibilità agli altri si erano rifiutati. La probabilità di avere una gravidanza multipla è una su 80, una su 8 mila è di avere una terzina e una su 1 milione di avere una gravidanza quadrupla.

Unimamme, cosa ne pensate di questa notizia apparsa sul Daily Mail?

