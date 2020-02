Un medico brasiliano di 93 anni cura i pazienti poveri che non possono permettersi di pagare.

In Brasile Il dottor Ivan Fontoura continua a praticare da 60 anni la medicina, ora dedicandosi ai bambini poveri che non possono permettersi di pagare un pediatra.

medico ultranovantenne continua a fare del bene

Fontoura si è laureato nel 1951, ha conseguito un master negli Usa e un dottorato in Francia. Infine ha lavorato come pediatra in Brasile, fino al 2005, anno in cui è andato in pensione, ma invece di godersi il riposo ha deciso di aiutare le persone in difficoltà, così dedica 2 giorni la settimana a tenere aperto il suo ambulatorio a Jardim Jacarandá, guidando per 12 km. Nei giorni dedicati alle visite gratuite vede fino a 40 bambini al giorno. Svolge il suo lavoro insieme alla moglie, infermiera. “Abbiamo iniziato vedendo i pazienti in casa nostra, poi abbiamo aiutato quelli che vivevano nelle discariche a Paranaguá per 6 anni, ora seguiamo pazienti qui a Pontal. Sono sempre stato legato ai bambini in difficoltà, voglio continuare. La medicina è una buona dipendenza, sai? Siamo felici di aiutare queste persone in una situazione difficile e ancora di più quando le cose vanno bene.”

Non è facile per il dottor Fontoura rispettare una tabella di lavoro simile, alla sua età. Soffre inoltre di problemi muscolari e di udito. “Mi alzo con i dolori, vengo qui a lavorare e finisco col divertirmi e sentirmi meglio durante la giornata. Continuerò finché non potrò più farlo. Morirò sui miei piedi”. Per la sua dedizione ha ricevuto numerosi premi, ma il dottor Fontoura non è alla ricerca di riconoscimenti. “Faccio quello che posso, basta guardare in giro e vedere che ci sono anche altre persone che aiutano in questo modo”. La soddisfazione di aiutare il prossimo lo fa andare avanti “ho guadagnato ciò di cui ho bisogno finanziariamente, oggi guadagno solo soddisfazione“. Unimamme, cosa ne pensate del meraviglioso esempio di questo medico di cui si parla su Sempre Familia?

