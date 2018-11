Da un nuovo test è emerso che molte marche di pannolini contengono sostanze tossiche come pesticidi. I pannolini usa e getta sono essenzialmente composti da materie plastiche e da cellulosa (fibra ottenuta dal legno).

La rivista dell’associazione dei consumatori francese “60 millions de consommateurs” ha pubblicato un nuovo test sui pannolini e sulle sostanze contenute classificate come cancerogene,

Cosa è cambiato dall’ultima analisi di febbraio 2017, in cui molti pannolini usa e getta erano nella lista rossa perché contenenti sostanze classificate come cancerogene?

Sostanze tossiche nei pannolini: il nuovo test francese

Nel complesso, i risultati dell’edizione 2018 sono incoraggianti: il numero di pannolini che non contengono nessuna traccia di pesticidi è maggiore rispetto al 2017.

Questo nuovo test rivela alcune altre sorprese, come i buoni risultati delle analisi della marca principale, la Pampers a discapito di altre. La prova che l’obiettivo “residui tossici zero” è realizzabile, secondo la rivista.

Tuttavia non è tutto rose e fiori, le analisi evidenziano che in alcune marche persiste l’uso di fenossietanolo, un conservante preoccupante.

In 4 marche inoltre continua a persistere la presenza di glifosato, senza contare che ci sono anche composti organici alogenati , ossia composti organici che contengono nella loro molecola almeno un atomo di alogeno (bromo, cloro, fluoro, iodio), usati nell’industria come solventi e plastificanti, e in agricoltura come pesticidi.

Le marche (in ordine di punteggio) che non contengono PESTICIDI, riportate da GreenMe, sono:

Joone Protection Premium

Pampers Premium Protection

Pampers Baby-Dry

Naty Eco by Naty

Pampers Premium Protection Active Fit(3)

Carrefour Baby Ultra dry & stretch

Le marche da tenere sotto controllo perché contengono sostanze organiche alogene e volatili:

Lupilu Soft & Dry (LIDL)

Mots d’enfants (Marque Repère) Ultra confort

Le marche sotto accusa perché contengono pesticidi e glifosato:

Love & Green Couches ipoallergenici

Lotus Baby Touch 3 Ultra confort

Pommette (Intermarché) Ecologic

Lillydoo Couches bébé

Non sono tutte marche diffuse da noi, ma alcune si e altre sono reperibili sul web. Quindi unimamme, facciamo attenzione.

E voi unimamme, che ne pensate? Eravate al corrente di tutto ciò?

Vi lasciamo a un approfondimento che riguarda anche altri prodotti per l’infanzia.