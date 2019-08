In un villaggio nel Sud della Polonia da più di un decennio nascono solo delle bambine. Adesso si cerca di capire il perchè di questa particolarità?

In un paese della Polonia sono circa 10 anni che non nascono dei maschietti. A Miejsce Odrzanskie, un villaggio polacco a est di Cracovia, nel sud del Paese, ci sono solo fiocchi rosa.

Il sindaco ha promesso un premio speciale a chi appenderà un fiocco azzurro. La notizia ha fatto il giro del mondo e dei ricercatori stanno indagando sulla genetica degli abitanti e le condizioni ambientali in cui crescono per capire il perché non nasca un maschio da tanti anni.

Il villaggio della Polonia dove da 10 anni non nascono dei maschi: il Sindaco promette una ricompensa

Nel villaggio polacco di soli 300 abitanti, da 12 anni nascono solo bambine e nessuno per ora sa spiegare il perché. A portare alla luce l’insolita notizia sono state una serie di fotografie che ritraggono il corpo dei Vigili del Fuoco della città. La squadra dei pompieri volontari è composta solo da ragazze, adolescenti e bambine. Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook del piccolo paesino in occasione di una competizione regionale.

Il paese si trova invaso da troupe di giornalisti che sono accorsi sul luogo e ci sono anche i ricercatori del dipartimento di Medicina genetica dell’Università di Varsavia per capire il perché.

Ad oggi ancora non si sa il perché, qualcuno ha ipotizzato, come riporta Avvenire, a degli aborti selettivi o forzati, ci sono degli investigatori che stanno approfondendo la questione. Forse le cause sono da ritrovare nei fattori ambientali od in una particolare combinazione genetica degli abitanti.

Il capo dei ricercatori, Rafal Ploski, ha commentato: “Si tratta di approfondire la storia e controllare le statistiche delle nascite, poi dobbiamo capire se i genitori delle ragazze siano in qualche modo parenti anche alla lontanissima, poi sarebbe necessario capire le condizioni ambientali, solo così potrete trovare qualche pista“.

Il capo dei Vigili del fuoco è un uomo che non è però originario di Miejsce Odrzanskie, anche lui ha avuto due figlie femmine: “Sono arrivato in paese, ho sposato una ragazza del luogo e ho avuto due figlie. Mi piacerebbe avere un figlio ma è probabilmente poco realistico. Anche il mio vicino ha provato e ha avuto due ragazze. Penso che le donne qui non diano alla luce maschi“.

Il Sindaco del paese, Ragman Frischko, ha annunciato che premierà chi riuscirà ad avere un figlio maschio. Non si sa in cosa consisterà il premio, ma ha assicurato che sarà molto importante.

La notizia è stata riportata anche dal NY Times, le giornaliste hanno trascorso dei giorni nel paesino intervistando gli abitanti e vedendo come vivono.

Voi unimamme conoscevate questa particolarità delle nascite nel paesino polacco?